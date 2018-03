“L'entrenament en alçada és el millor i es nota sobre la moto”

El pilot belga va establir la seva residència al principat ara fa un parell d’anys i s’ha involucrat molt des de llavors, obrint-hi un negoci. Ara fa un parell de setmanes va fer el seu debut a MotoGP

Actualitzada 31/03/2018 a les 07:40

Albert Canes Andorra la Vella

Xavier Siméon (Brussel·les, 1989) és un dels molts pilots del món del motociclisme que es troba a gust vivint i entrenant a Andorra. Va establir la seva residència ara fa un parell d’anys i des de llavors s’ha implicat molt. Com ja han fet altres residents d’elit, ha obert el seu primer negoci al Principat, un local especialitzat en la xocolata que està ubicat a l’avinguda Meritxell.



Per què va escollir venir a viure al país?

Jo soc molt amic de Xavi Forés, que ja era resident abans, i anant a la Superprestigio de Barcelona em va parlar de les condicions d’entrenaments del país perquè jo em queixava que a Bèlgica pel mal temps i falta de circuits no podia entrenar gaire. Vaig prendre la decisió de venir a viure aquí perquè està tot molt proper i les condicions de vida també per entrenar-se a una altitud més elevada és molt important per a nosaltres.



Acaba d’obrir un negoci al país. Imagino que es deu veure molts anys vivint aquí?

Sí. Vaig venir a viure amb la meva parella i s’hi ha trobat molt a gust també. Va deixar la seva feina a Bèlgica per poder venir. Hem vist que a Andorra no hi ha aquesta cultura de la xocolata i com els seus pares han treballat 30 anys amb la xocolata a Bèlgica vam veure una oportunitat d’obrir una marca francesa però que la xocolata està cent per cent fet a Bèlgica i és número 1 a França. Com veiem el nostre futur aquí vam decidir obrir un negoci al país.



Hi ha molts altres pilots de MotoGP a Andorra. També li van comentar alguna cosa abans de venir a viure?

Quan jo vaig arribar només hi havia els germans Espargaró. Al mateix temps van arribar altres pilots. Sé que Ruben Xaus és resident des de fa molts anys i intenta fer moltes coses per als pilots d’aquí al país. També hi ha Raúl Romero, que és el meu cap d’equip i està intentant fer evolucionar el circuit del Pas de la Casa. Està molt bé que siguem diversos pilots per aquí i esperem que en un futur puguem tenir més instal·lacions.



Com per exemple?

Que el circuit sigui més accessible i més segur per anar a entrenar durant l’estiu o l’hivern en disciplines diferents perquè nosaltres al final entrenem més en terra o neu que en asfalt perquè té un cost menor i menys risc. Sé que estan treballant molt desenvolupar això.



En què consisteixen més els seus entrenaments a Andorra? També és un boig del ciclisme?

(Riu) Jo soc més de fer gimnàs i de córrer que de bicicleta, però durant el període d’estiu faig més bici i a l’hivern menys, que és quan faig més esquí de muntanya. Està clar que la condició física compta molt per a nosaltres i les condicions aquí per a això són perfectes. L’entrenament en alçada és el millor i es nota molt a sobre la moto.



Amb quins pilots es fa més dels que també estan vivint al Principat?

Sempre vaig amb Xavi Forés, que és molt amic meu, i entrenem junts.



Després de tants anys a Moto2 s’esperava poder fer el salt a MotoGP?

L’any passat era a un equip no molt professional comparat amb tots els equips en els quals havia estat, i em va perjudicar molt, però gràcies a una empresa de Bèlgica que m’ha fet el management tota la vida, vaig tenir l’oportunitat de pujar a MotoGP. Vam aconseguir molts patrocinadors belgues que volien ajudar a veure un belga a la màxima categoria del motociclisme. Estic molt orgullós de poder ser-hi. És un any nou per a mi i he d’aprendre moltes coses perquè hi ha els millors pilots del món. Haurem de treballar molt per ser a les posicions bones.



La primera cursa no li va anar del tot bé. Què és el que ha de millorar?

No és que no anés del tot bé, perquè jo ja preveia que podria passar així. Als tests de pretemporada vaig veure que encara em faltava una mica per estar a l’altura de la resta. Com veia que el meu nivell no era molt alt, el més important era arribar fins al final, agafar experiència i aprendre de la carrera. Després d’aquest GP de Qatar espero fer un salt de qualitat en rendiment. Estic segur que si puc treballar amb calma els resultats arri- baran.



Creu que pot lluitar per un Top-10 o podi aquest any?

Sincerament, veig que un podi amb una moto privada és molt molt difícil, a part que has de tenir un dia de sort. L’objectiu és entrar als punts, que és el que aconseguia Héctor Barberá l’any passat amb aquesta moto. Si podem entrar vàries vegades als punts ja seria molt bon resultat.



Qui creu que guanyarà el Mundial enguany?

És difícil dir-ho. A Marc Márquez se’l veu fort, Valentino sempre segueix en forma, però a mi m’agradaria, perquè ja s’ho mereixia l’any passat i se’l veu fort aquest any, que el guanyi Dovizioso.