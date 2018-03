“El 70% de funcionaris que no va fer vaga deu voler dir alguna cosa”

Es mostra obert a buscar pactes amb Ciutadans compromesos i Unió Laurediana i ressalta que Cinca, Saboya, Espot i Mateu tenen suports al partit i cap no provoca un rebuig important

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Confia que no hi hagi més mobilitzacions de funcionaris, prefereix esperar una mica més a triar el candidat de DA si és perquè la decisió sigui més unànime perquè preveu que s’esgoti la legislatura i considera “innovador” que altres partits hagin designat el cap de llista amb tanta antelació, en declaracions a la ràdio del Diari.



Els sindicats adverteixen que si no s’atenen les reinvidicacions hi haurà més mobilitzacions.

És una manera molt estranya de negociar. Negociar dient que si no s’atén el que jo vull implica de manera inexorable que faré accions no em sembla el millor principi per començar a parlar-ne. S’ha parlat molt de les diferents negociacions que hi ha hagut, jo sincerament he vist un Govern amb voluntat i capacitat de negociar i uns representants sindicals amb poques ganes de negociar algunes coses.



Si Govern no cedeix creu que l’enfrontament al carrer es pot mantenir molt de temps?

No ho sé. El Govern ha d’escoltar sempre els interlocutors i en aquest cas els sindicats de l’administració general i crec que els té en compte i els escolta i el Govern ha de tenir en compte que hi va haver un 29% de funcionaris que van fer vaga però també ha d’escoltar i entendre el 70% dels funcionaris que no va fer vaga, per tant, també deu voler dir alguna cosa. Ja veurem en funció del que proposin i de les intencions que tinguin si té una resolució més ràpida o més tardana. El que espero és que no tingui efecte o afecti el menys possible a tercers.



Es pot estendre la mobilització al sector privat perquè Gabriel Ubach els ha fet una crida?

Crec que les quatre línies vermelles com van definir els sindicats sobre les seves condicions laborals poc o res tenen a veure amb les del sector privat. Llavors ara iniciar un debat si el sector privat hem d’anar cap a les 35 hores com vol el senyor Ubach per als funcionaris doncs no sé si això el teixit empresarial ara que hi ha una incipient recuperació seria capaç d’aguantar-ho. De fet als països de l’entorn hi ha algú que té les 35 hores i l’experiència no sempre ha sigut positiva.



Hi haurà moviments a Govern, Gilbert Saboya no està a gust?

Conec molt bé tant el senyor Saboya com el senyor Martí i no tinc constància que es plantegi deixar el Govern. Vaig parlar amb ell la setmana passada i el vaig veure amb molta empenta i moltes ganes de continuar els projectes que té sobre la taula i acabar-los fins al que queda de legislatura. Per tant, estic segur que continuarà i que implementarà els projectes que té perquè la gent que el coneix sap que és una persona molt capacitada.



Com evoluciona la recerca de candidat de DA?

Tenim la sort de tenir molts candidats, n’hi ha d’altres que no tenen ni aquesta sort ni aquest problema, el tenen ja definit i suposo que el que tenen és moltes ganes que hi hagi eleccions. Internament hi ha converses sobre quins podien ser els candidats, que molts d’ells ja han aparegut a la premsa. Aquestes coses s’han de fer piano piano perquè al final s’ha de fer d’una manera que generi el màxim consens possible, que és el que volem i que eviti qualsevol malentès o qualsevol situació desagradable, per tant, ens agradaria fer-ho el més ràpid possible però ens agafarem el temps que considerem necessari per trobar el candidat amb el qual la gran majoria del partit es trobi còmode.



Treballen amb quatre noms: Jordi Cinca, Gilbert Saboya, Xavier Espot i Vicenç Mateu, o amb més?

No ens tanquem que hi hagi més noms, però és cert que aquests quatre són els que tenen avui en dia més possibilitats o un cert suport dins del partit per poder liderar el projecte, que és el més important.



Els quatre per igual?

No seré jo qui digui el percentatge de suport intern perquè tampoc ho hem mesurat ni hem fet cap enquesta interna. Crec que els quatre tenen bastanta gent que els veu amb bons ulls, cosa que és important i també diré, i és del que estic més content, que no hi ha cap dels quatre que generi un rebuig important i això és molt important en un partit.



Xavier Espot és el candidat que més consens genera?

No em pronunciaré sobre qui genera més consens però els quatre tenen bastant suport.



Quin és el paper de Toni Martí en l’elecció de candidat?

Hi participarà donant la seva opinió com qualsevol altre militant però el que també és cert és que la seva opinió serà escoltada. Serà una opinió potser qualificada perquè no deixa de ser que és algú amb una àmplia trajectòria política, que té un gran instint polític i, per tant, que té una visió que és molt interessant per a nosaltres i que té l’experiència d’haver liderat un projecte i d’haver estat cap de Govern. Per tant, primer per deferència i dos per les seves qualitats la seva opinió serà òbviament escoltada i tinguda en compte.



Sense Martí DA perd la unitat que tenia al voltant d’un líder?

El que sí que és cert és que el Toni Martí ha sigut i és un líder molt important de DA, tampoc és cap mentida dir que una part del partit, del projecte polític s’ha vertebrat gràcies al seu lideratge. Jo estic convençut que DA té vida més enllà del lideratge de Toni Martí, que hem sabut crear i tenir un projecte de país i això és el més important, la gent que milita a DA, que ostenta càrrecs no ho fan pel Toni Martí, ho fan perquè creuen en el projecte.



DA buscarà l’aliança amb Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos?

Tenim molt clar que per damunt de les persones hi ha el projecte polític que són unes idees i un model de país, si hi ha altres formacions amb les quals puguem compartir elements no ens tanquem a cap negociació, és a dir, poder buscar pactes amb CC i UL és una possibilitat, no vol dir que es faci o no. Es vertebrarà al voltant d’un programa i si arribem a un acord es podria plantejar i si veiem que estem molt llunyans, que pot passar, cadascú anirà pel seu costat. Jo sí que tinc clar i som un partit amb vocació nacional que tindrem candidatures a tot arreu, sols o amb pacte, però a tot arreu.



Liberals i SDP pactaran?

Pel que llegeixo a la premsa veig que tenen bastantes ganes de poder-ho fer, no sé si es farà o no i sobre quina base programàtica i quines idees però és una possibilitat. A mi se’m fa difícil sobre quins punts es poden entendre.



Li agradaria anar al Consell?

No m’ho he ni plantejat, estic molt bé al partit i m’agrada la feina de partit, la que es desenvolupa mentre s’organitza una campanya electoral i això és el que tinc al cap. Fer les dues coses al mateix temps és molt, molt complicat però estic a disposició del partit, he ajudat sempre els meus companys i la meva intenció és estar al partit, bàsicament.



I a Escaldes, li agradaria ser el candidat a cònsol?

És una qüestió que tampoc m’he plantejat. No vol dir ni sí ni no, no hi he pensat. Estic molt bé al partit, molt a gust, crec que hem fet un molt bon equip, tenim una executiva de la qual n’estic molt orgullós i la meva voluntat és continuar. Tot el que pugui passar més endavant ja ho veurem perquè no depèn de mi i per tant no m’hi puc pronunciar.

