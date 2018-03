“Al sector estem en fase expansiva i els salaris tendiran a pujar”

Considera un error la guerra de preus a la baixa i destaca la necessitat d’implementar millores tecnològiques i mesures de conciliació per atreure empleats i talent

Actualitzada 18/03/2018 a les 10:56

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Deixa de presidir l’entitat en un mes i destaca els progressos que fa el sector fent servir eines com els patrons de demanda o la reputació online per millorar la qualitat, que estima que s’ha d’acompanyar amb més oferta cultural i atractius lligats a la natura, segons comenta a la ràdio del Diari.



Li queda algun projecte pendent ara que acaba el mandat?

Afortunadament estem sortint de la crisi tan forta que vam passar i crec que hem après molt, però hi ha molt camí per fer perquè existeix una dualitat molt gran entre els establiments que han sortit de la crisi aplicant noves fórmules invertint en tecnologia, en el seu producte, millorant les condicions de treball dels empleats, i s’ha d’arrossegar la part del sector que encara no ho està i que de ben segur arribarà. També a veure si podem enllestir la nova web i un projecte de compres perquè tots els hotelers trobin millors condicions. Crec que tot va encaminat i de manera professional.



Ha presidit la UH coincidint amb anys de recuperació.

Sense cap dubte. Ens ha tocat dissenyar la següent fase a la recuperació de l’ocupació i ara estem en la fase de recuperar els preus que tant de mal ha fet al sector, i hem de treure com a experiència que aquesta guerra de preus que es va donar al final no beneficia ningú i hem après aquesta lliçó, que hem de competir en excel·lència i en qualitat, no en preu, i crec que anirem bé.



Després d’aquesta experiència, consideren que haver tirat els preus va ser un error?

Vist en perspectiva crec que sí. El mercat va buscant el client i no al nostre sector, a tots, la primera reacció és ser més atractiu al consumidor i diguéssim que la solució més fàcil és rebaixar preus. Després és molt difícil apujar-los i els marges que queden són molt petits, no pots reinvertir en el negoci i evidentment una crisi tan forta va portar gent a baixar excessivament els preus i crec que és una lliçó que hem d’aprendre. Evidentment t’has d’adaptar, però no amb uns diferencials de preus tan grans.



Els preus molts barats són el que ha portat a la recuperació?

La demanda ha canviat sobretot per motius econòmics dels clients. Cada mes anem recuperant les ocupacions i s’ha d’invertir en tecnologia. A la UH fa un parell d’anys que fem trackings de demanda i això ens ha permès millorar el rendiment d’oportunitats de moments de millora de preu i estem molt contents, perquè coneixem perfectament com evoluciona la demanda i podem apujar i rebaixar preus de manera dinàmica. Avui pot costar l’habitació 50 euros i un altre dia 300 i això s’ha de treballar. Si tots participem en l’intercanvi d’informació tots sortim beneficiats i l’hoteler ha fet els seus deures i estem encarats al sector amb la tecnologia.



La temporada d’hivern està anant molt bé.

Sí, fem periòdicament una enquesta i anem veient l’ocupació i els preus i el nivell de venda, i s’està consolidant. Hi ha 7 o 8 hotels de cada deu que contesten que estan millorant la facturació i els preus mitjans de venda. Un de cada deu ho manté i un de cada deu està baixant, i això ja són xifres molt consistents. Ja no és l’ocupació són els preus de venda els que estan seguint una bona tendència.



Aquest hivern els empresaris guanyaran diners?

Crec que sí i reinvertiran diners, que fins ara era molt complicat, sobretot per als hotels petits, fer front a contínues posades en ordre dels negocis. Estem esperant la llei i els nous reglaments que ens permetran a tots saber a què ens hem d’adaptar i com a imatge de país hem d’anar cap a la qualitat i l’excel·lència.



Es quedaran gaires hotels pel camí si no reinverteixen?

Estic convençut que sí i no tan sols reinversió en el producte, també en plantilles, en capital humà i en la forma de gestionar. Anem a un món que som a Internet per a totes les coses i hi ha programes de reputació online i de gestió que no saps que existeixen però els necessites. Hi ha gent que ens ho ha demanat i ens diu: “Quin canvi!”



Amb el canvi de gestió es perdrà l’hotel familiar que ha estat característic d’Andorra?

No té per què, al contrari. Estic convençut que hi ha un nínxol i gent que el demana, la qüestió és fer-ho de manera professional i que es pugui mesurar per prendre les decisions adients.



Aquesta temporada hi ha problemes de mà d’obra?

Sí, crec que és una qüestió estructural i no pas del nostre sector. El problema el tenim tot el país perquè no som capaços de ser atractius per a la mà d’obra i el talent perquè no som capaços de donar un pla de futur a qui ve. El lloguer, l’assistència mèdica, que el primer mes no hi tens dret, són entrebancs, i crec que no som capaços de posar en valor les moltes coses positives que tenim, com els sistemes educatius, que els nens acaben sent pràcticament trilingües. o el sistema de salut. I després la qüestió salarial. Si volem tenir bons professionals hem de pagar bé, aquí i a qualsevol lloc. I la conciliació familiar. Fa uns dies els sindicats demanaven un cap de setmana a l’hoteleria i em sembla molt bé. Hem d’anar a això.



El sector seria favorable a donar un cap de setmana festiu al mes o dos dies seguits de festa?

Al nostre negoci és el que estem intentant. És clar que hi ha puntes de producció en què és molt difícil, però podem compensar d’una altra manera i el que hem de trobar és que el treballador estigui a gust i que pugui ser atractiu perquè vingui. Si és un o dos caps de setmana, parlem-ne, perquè hem de fer atractiu el país a la gent, i gent amb talent.



La responsabilitat del sou és dels empresaris, estan pagant salaris baixos?

El sector és de poc valor afegit, l’hoteleria malauradament no permet pagar grans salaris, no només aquí, a tot arreu. Si veus les estadístiques de la CASS els últims quatre anys no ha baixat el salari mitjà, i els últims dos el 2016 va créixer un 2,1% i el 2017, un 2,6%. Crec que l’hoteler està veient que el negoci va tirant i va augmentant. Una altra cosa és que els lloguers pugin un 30%, per molt que pugis això se’n va. Però hem d’apostar per això i anar a una retribució variable que si es guanya, guanyem tots.



Si s’incrementen els salaris serà més fàcil trobar mà d’obra?

Dintre del nostre sector estem en una fase expansiva i evidentment els salaris tendiran a pujar, però si no posem ordre en altres sectors de l’economia, com el lloguer, difícilment serem atractius per molt que apugem el salari perquè si has de dedicar el 60% o 70% al lloguer no et queda per viure. Hem de pujar a mesura que la rendibilitat de l’explotació va pujant, però evidentment cal controlar altres factors i és car viure a Andorra.



La UH troba a faltar alguna cosa en la política turística?

Bàsicament el tema estadístic, el ROAT, el registre de viatgers. Tots estàvem d’acord que és una qüestió de seguretat nacional però tenia un vessant d’estudi de quan, com venen i qui ve i el trobem a faltar, no tenim dades i crec que és millorable. Ho hem demanat en alguna ocasió però no n’hem tingut i falta desenvolupar-lo. Després la promoció turística, cadascú té una visió però en general anem pel bon camí i s’hi dediquen recursos.