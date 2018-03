“Començar amb 60 alumnes ja estaria bé, però potser són 100”

El British College of Andorra ja ha penjat una oferta de contractació de docents en l’àmbit mundial i tot ha d’anar molt ràpid perquè en sis mesos ha d’obrir les portes a la Comella

Actualitzada 11/03/2018 a les 07:25

Ricard Poy Andorra la Vella

Rafael Valverde fa més de dues dècades que es dedica a l’obertura de col·legis britànics a Espanya i ara desembarca a Andorra amb el projecte de l’alberg de la Comella. Comencen les classes el setembre vinent i ara s’inicia una cursa contrarellotge per tenir-ho tot a punt per a les classes i captar els alumnes.



Quin és el gran objectiu a mitjà i llarg termini del projecte del British College of Andorra?

La voluntat és crear les bases per a una escola britànica a Andorra de llarga durada i basada en la qualitat de l’ensenyament amb l’anglès com a llengua vehicular. Seguim el currículum educatiu britànic i aquest és un actiu que considerem que és molt important.



El centre té com a model l’escola que fa tres anys van obrir a Gavà. Quines són les característiques del British College of Gavà?

L’escola de Gavà serà un model per al projecte de la Comella a Andorra. Ara bé, el centre de Gavà està inspirat al mateix temps en moltes altres experiències en col·legis britànics que hem obert en diferents ciutats espanyoles. Les línies mestres que busquem en els nostres projectes són l’ús de les tecnologies, una pedagogia moderna, escollir els millors professors i que els alumnes tinguin una atenció especialitzada. El nostre responsable educatiu serà Howard Thomas, que acumula dècades d’experiència en col·legis britànics a Espanya i que n’ha portat un a ser el segon més valorat.



Entenc que Howard Thomas és qui portarà el projecte.

Serà el principal responsable del col·legi en matèria educativa i pedagògica. Aquí intentarem aplicar el mateix model que en altres centres, però tenint en compte la idiosincràsia d’Andor­ra per adaptar-hi l’ensenyament britànic. Ell contractarà el director i els professors.



No saben encara qui en serà el director?

Howard Thomas pel vincle personal que té amb mi s’encarregarà al mateix temps de la direcció general educativa a Andorra i a Gavà, que han de seguir el mateix patró. La seva feina serà desenvolupar el model pedagògic i també contractar el personal. Periòdicament s’ha d’anar constatant que les directrius es compleixen.



I com faran les contractacions? Agafaran professors d’Andor­ra?

El nostre sistema de contractació és d’àmbit mundial. Dins de la comunitat educativa de professors nadius s’utilitzen dues fonts fonamentalment. Una és el suplement educatiu del diari The Times i l’altra és The Guardian. Són els mitjans que es llegeixen a totes les comunitats educatives britàniques i és on es posen les ofertes de feina. Allà penjarem l’oferta.



També hi haurà personal nacional?

Sí. Per a la resta de tasques, com ara administratives, manteniment o d’altres, com la cuina. En general contractarem treballadors del país, que hauran de parlar en anglès perquè l’idioma de tot el col·legi és aquest, perquè s’encarreguin dels serveis auxiliars. També hi ha servei de transport, tot un seguit de tasques que no són pròpiament les de docència. Els docents seran tots nadius i en una oferta mundial per tenir els millors candidats per escollir.



I quanta gent d’Andorra contractaran?

La voluntat és anar creixent any rere any perquè comencem a oferir classes entre els 3 i els 11 anys i cada curs anirem ampliant un any fins arribar a acollir alumnes de 18 anys. Per tant, al principi seran pocs i de mica en mica aniran sent més.



Quin és el nombre d’alumnes mínim amb el qual es donarien per satisfets per començar al setembre?

Amb una seixantena ja estaríem contents. El projecte té una voluntat de llarg termini i la fita és que cada any vagi creixent. Per exemple, a Gavà vam començar el 2015 amb un centenar d’alumnes i actualment ja superem àmpliament els 300. A Còrdova van començar 50 i ara són més de 600. Com que no volem un model massificat ens està bé créixer de mica en mica.



Quants en calculen?

El dia 19 a dos quarts de vuit farem la primera reunió amb pares a l’hotel Art. Serà llavors quan ens podrem fer una idea del nombre d’alumnes. Potser podria arribar a 100. No ho sé.



Quin és el tipus d’alumne que esperen?

Creiem que serà una barreja. D’una banda, de gent d’Andorra que busca per als seus fills una educació d’àmbit internacional i que estigui basada en el perfecte domini parlat i escrit de l’anglès. De l’altra, també creiem que vindran alumnes fills d’estrangers que ara viuen a Andorra. És molt habitual que la gent que canvia de país de residència escolaritzi sempre els fills en un col·legi britànic perquè dona les plenes garanties de poder tenir el mateix tipus d’ensenyament en qualsevol lloc del món.

