“Els companys m'havien dit que és un luxe entrenar a Andorra”

Amb només 23 anys, el mallorquí és la gran esperança de futur del ciclisme espanyol després de la retirada d’Alberto Contador, i visita el Diari només uns dies després d’instal·lar-se al país

Actualitzada 10/03/2018 a les 07:20

Marc Basco Andorra la Vella

Enric Mas és una de les grans promeses del ciclisme mundial, i enguany enceta la seva tercera temporada com a professional, i la segona a les files del Quick-Step Floors. Havia visitat sovint Andorra i des d’aquest any competeix amb llicència del país, on viu des de fa tot just una setmana.



Com va decidir venir a viure al país?

Havia parlat amb quasi tots els companys que hi ha aquí, i m’havien dit que és un luxe entrenar a Andorra, i tenen tota la raó. Llevat dels dos o tres mesos d’hivern, que fa molt fred, és molt millor fer-ho aquí que no pas a Mallorca.



Què té Andorra que no hi hagi a altres llocs?

Tens un munt de ports al costat i pots escollir quin pujar. A més, d’on jo soc, a Mallorca, a l’estiu és impossible entrenar. Hi ha moltíssima gent i cotxes. També m’agrada força d’Andorra que aquí es respecta molt els ciclistes.



Ha compartit equip amb Dan Martin, també li va demanar opinió per venir aquí?

Sí, amb el Dan també vaig parlar-hi l’any passat. De fet, jo ja volia traslladar-me a viure a Andorra l’any passat, però els meus pares em van dir que m’esperés un any més i segur que podria venir més tranquil, i així ho he fet. Vaig xerrar amb el Dan i em va dir que s’hi estava molt bé.



Què li està semblant el país?

De petit venia molt amb la família i els amics a esquiar i de vacances, i ara és diferent.



Com es defineix com a ciclista?

M’agrada molt la muntanya, el pla tampoc em desagrada, i de moment els dies de vent també m’agraden.



Tot just ha arrencat la seva tercera temporada com a professional. Com l’afronta?

Amb tranquil·litat. Vaig començar tard perquè jugant amb el gos a casa em vaig tallar al genoll, però m’ho prenc amb calma. A Austràlia eren curses no gaire llargues i anava bé, però després a Múrcia i Abu Dhabi sí que vaig notar que em faltava una mica de fons.



Quins són els seus pròxims objectius?

Les voltes a Catalunya i al País Basc, i les tres clàssiques. Ara estic entrenant fort per preparar aquestes curses.



Enguany tornarà a córrer la Vuelta a Espanya, seran especials les dues últimes etapes aquí al Principat?

Segur. Intentaré arribar bé aquí per la tercera setmana per fer gaudir la gent que ens vingui a veure.



I com veu aquestes etapes?

Crec que si algú de la general rebenta aquí l’últim dia, pot perdre molt de temps. En especial, la segona amb el final al coll de la Gallina, em sembla que serà força dura.



Quins resultats li han marcat de l’equip per a aquest curs?

Hem parlat d’intentar fer la general a Catalunya i el País Basc, i jo crec que estic capacitat. Aniré a provar de fer-la i veurem què passa.



Què representa per a algú tan jove començar a un equip punter com el Quick-Step Floors?

És un orgull poder estar a una esquadra com aquesta amb 21 anys. La veritat és que és un somni. Quan m’ho van dir vaig recordar tot el que m’havia costat arribar-hi, i vaig pensar que havia de seguir treballant per intentar guanyar curses.



Com va iniciar-se al ciclisme?

El nebot de Miquel Alzamora (Campió del Món de ciclisme en pista l’any 1997) era amic meu, jugàvem a bàsquet i amb 11 o 12 anys vam començar a anar en bicicleta. Primer va ser amb bici de muntanya, i després ja a la carretera.



Quin és el seu major somni?

Guanyar el Tour o una de les altres grans voltes. Però he de posar els peus a terra i anar a poc a poc.



I s’hi veu aconseguint-ho?

Per què no? Jo treballaré per algun dia intentar disputar la victòria en alguna d’aquestes proves.



Alberto Contador va dir de vostè que és el seu hereu. Què sent quan diuen això?

Això sempre agrada, i a mi m’ajuda a seguir treballant amb una mica més de confiança.



Qui era el seu ídol de petit?

Precisament Alberto Contador. Quan jo vaig començar, ell va guanyar el seu primer Tour de França el 2007, i recordo estar a casa amb 12 anys i veure’l a ell guanyant la cursa.