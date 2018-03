“Amb la marxa del 'sector Pintat' hi pot haver més opcions de pacte amb Liberals”

Destaca que Gallardo manté la voluntat de fer llistes parroquials de Liberals i SDP, critica el canvi de parer del govern amb la UE i assegura que està en disposició de ser el cap de llista

Es mostra convençut que hi haurà pacte ara per ara amb Liberals a les territorials per “redreçar el país”, i que DA sense Toni Martí perd “habilitat” per assolir acords amb d’altres formacions i per mantenir la unitat, segons comenta en una entrevista a la ràdio del Diari.



L’acord d’associació sembla que es complica pel tabac. Està d’acord com afirma el Govern que si la fiscalitat queda afectada no s’ha de tirar endavant?

Crec que no ha de quedar afectada la fiscalitat i el camí que ha escollit Govern és un camí equivocat perquè ens porta a aquest cul-de-sac. Només ens faltaria això, que condicionem la nostra fiscalitat a l’espanyola, i aquí és on ens està portant el senyor Martí i mai de la vida fins ara la UE no ens havia condicionat, perquè ha de ser així.



Andorra té marge per plantejar a la UE que això no ho accepta?

Si les coses s’haguessin fet bé des d’un principi no estaríem aquí. Espero que es pugui arreglar, si les coses es tiben a vegades serveix per reconduir la situació, però no oblidem que la UE està acostumada a treballar d’una altra forma, la paraula és la paraula, i les negociacions tipus caràcter llatí allí a dalt no funcionen, per tant, canviar les regles del joc crec que no es veu amb bons ulls. Desconec els punts que es puguin haver tractat en detall però d’entrada quan es va començar a treballar es va parlar de 10 a 20 anys de transitorietat del tabac i en uns mesos es va passar a demanar 30. Crec que això comporta problemes.



Considera que el canvi de la UE és conseqüència del plantejament d’Andorra?

És molt probable, ho desconec perquè no se’ns explica.



Veu possible reconduir el conflicte per la llei de la Funció Pública i que no hi hagi vaga?

Crec que s’ha de reconduir però no es donen les circumstàncies per arribar a bon port. Una vegada més s’ha evidenciat la mala manera de fer del Govern de DA per emprendre les reformes estructurals, i ara el millor seria deixar aquesta qüestió en punt mort i la propera legislatura que es reprengui si cal des de zero o amb la feina feta, i que vagi acompanyat d’una reforma de l’administració. S’hi ha d’implicar tothom, el Govern, els funcionaris i fins i tot els partits polítics. Una reforma com aquesta ha d’estar el més consensuada possible perquè ha de perdurar molts anys, i fer una reforma de qüestions que no estigui avalades pel conjunt d’interlocutors s’haurà de tornar a modificar en poc temps i la finalitat no és facilitar la vida als funcionaris, sinó millorar el servei.



Aquesta legislatura els partits no s’han posat d’acord en res.

És evident. El que ha passat és que Toni Martí parla molt de consens, de diàleg, i finalment no acaba propiciant aquest diàleg. Perquè hi hagi consens qui té la majoria ha de facilitar el marc de diàleg i en aquest cas no s’ha fet ni en això ni en l’acord de la UE. Aquesta legislatura a mesos que s’acabi no és el millor moment per continuar aquesta tasca, hi ha una feina feta, segurament no tot és dolent, però deixem-ho per a la propera.



No veu factible per al país que ara s’acceptin els plantejaments dels sindicats?

Dubto que en unes condicions forçades s’acabi fent un bon text, difícilment arribats a aquest punt es podrà fer una bona feina. Quan es van tocar les pensions dels funcionaris s’hauria hagut de tractar tot alhora.



Els partits estan sempre condicionats per fer una reforma en profunditat perquè els funcionaris representen molts vots?

Segurament influeix, però crec que aquí també hi ha molt tabú, perquè és veritat que tenen un pes electoral important, però també la societat privada pesa tant o més i cal anar amb compte. Per això el senyor Martí molt hàbilment va enfrontar públic i privat i és una mala cosa.



Com analitza el conflicte del grup mixt, ha semblat que cadascú lluitava per un càrrec.

És una cosa que ha anat massa enllà. El que ha transcendit al ciutadà no és un missatge positiu, s’hauria hagut de solucionar el més ràpid possible però les coses són com són i també hem de tenir en compte que hi ha una problemàtica que no havia passat mai, que el grup mixt sigui la primera força de l’oposició, la segona al Consell. El reglament que ha funcionat bé fins ara per a aquest cas no està ben adaptat i hi ha hagut alguns personalismes. Forma part del sistema i de la nostra forma de fer.



SDP continua amb la mateixa intenció de fer llistes territorials amb Liberals?

La intenció hi és, no de sí o sí perquè són Liberals. El plantejament és que cal un Govern de redreçament vista la incapacitat del Govern del senyor Martí per tenir un futur sòlid i esperançador, i per això proposem unir esforços sobre punts transcendentals deixant al costat les diferències ideològiques, que no hi volem renunciar, però és l’hora d’agafar el compromís de fer les reformes i és aquí on plantegem els pactes. Ho plantejàvem amb Liberals per la seva forma de treballar i crec que continua sent vàlida després del trencament, amb el PS i independents de tarannà progressista que creguin en aquesta reforma.



El sector que lidera ara Liberals de Jordi Gallardo és més favorable al pacte i eren més reticents els que han marxat?

No entraré en aquests detalls. El senyor Gallardo no ha canviat d’opinió, per tant, això segueix sent vàlid avui. És evident que a cada formació, Liberals, SDP i el PS, que no hem anat tan enllà però també ens consta, hi ha sectors que estan a favor i d’altres més reticents, i cal que cada formació tinguem el debat més aprofundit.



Amb la marxa del ‘sector Pintat’ hi ha més opcions per al pacte?

Crec que hi pot haver més opcions, i dins del sector del senyor Pintat o el grup de la Massana hi ha gent que estava o està a favor d’això. Segurament ara aquest trencament ho dificultarà més, però tenim mesos per endavant.



Han començat a treballar el pacte amb Liberals?

Hem fet contactes i reunions i evidentment després del trencament hi ha hagut una mica d’aturada, però la cosa continua sobre la taula i almenys per part nostra estem treballant amb plantejaments de futur. Ens agradaria que avancés més ràpid però la forma de funcionar del país sempre és fer les coses a dar­rera hora. Són trobades prèvies, fins i tot la cosa s’està movent.



Com pot afectar la creació d’un nou partit amb UL i Ciutadans Compromesos, eren parròquies que tenia Liberals?

Les eleccions es guanyen a les territorials i tornem una mica a anys enrere, els partits continuen funcionant però la tendència és assegurar les parroquials i fa que els registres parroquials nous o canvis de sigles no acabin de desaparèixer o hi tornen. UL té un pes important, ja veurem què passarà. Des d’un punt de vista democràtic com més formacions hi hagi millor, però aquest sistema de fraccionament afavoreix el més gran i cal anar amb compte.



Li agradaria ser el cap de llista? Perquè ha estat la cara d’SDP que ha lluitat per tenir visibi­litat.

Si parlem clarament en aquest moment estic a disposició però no vol dir que ho acabi sent, d’aquí a uns mesos ja en parlarem però cal ser conseqüents i no cal ni avançar-se ni tampoc defugir responsabilitats, i si estem aquí les haurem d’assumir si toca.

