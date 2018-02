“Intentem ressaltar la identitat del país al casino”

Afirma que la proposta ha de contribuir que Andorra creixi com a destinació d'oci

L’empresari, referent del negoci de la cocteleria que va arrencar a Barcelona i ha expandit arreu del món, s’implica ara en el projecte de casino de la societat Jocs S. A. i Novomatic. Proposta que en l’àmbit gastronòmic compta amb Carles Flinch, Jordi Marquet i Ángel Belmonte.



Com s’implica en el projecte?

En un moment determinat, des de la societat que opta a la llicència pensen en mi com una persona que pot aportar valor i pensen en la marca més identitària meva, que és el Dry Martini. Però comencem a veure que hi ha unes possibilitats de col·laboració que van més enllà del que és un establiment de begudes.



Com ara?

La meva opinió és que el casino d’Andorra parteix de la necessitat de trobar punts que ajudin que Andorra tingui la identitat de destí d’oci, el mateix que va passar amb Caldea. I jo el que veig no és un concepte de bars i un restaurant amb un cuiner d’estrelles Michelin, vaig proposar gent d’Andorra que té una solvència acreditada en l’àmbit gastronòmic i, a més a més, la visió que un casino és quelcom que va més enllà del joc.



Què proposen?

El plantejament de la nostra candidatura va plegada amb una sèrie d’accions amb una visió d’oci més àmplia, més d’esdeveniments culturals, actuacions, i tot això dona una identitat a la proposta nostra que és molt àmplia. I crec que el Govern el que vol és quelcom que vagi en aquesta línia, que no sigui únicament un edifici singular, que tingui aquest valor més social.



Diu que no creia en un concepte de restauració amb un xef d’estrelles Michelin. Per què?

Vinc amb freqüència a Andorra i, per mi, més que recórrer a un cuiner que tingui moltes estrelles, Andorra té una identitat tan forta i tan marcada que del que es tracta és de poder ressaltar-la, i això és el que intentem nosaltres amb aquest projecte.



Vostè té locals arreu del món. Seria la primera vegada que estigui lligat a un casino?

Sí, hi va haver una proposta d’una companyia important de joc espanyola per un projecte a Panamà. Amb aquest tipus de negocis passa com amb un aeroport, fa anys era per agafar un avió, però ara hi ha botigues, restaurants, tothom va buscant experiències. Finalment no vaig entrar en aquell projecte però em va servir per aprendre el que és el món del casino perquè, insisteixo, un casino va molt més enllà del joc.



Posarà més que un establiment amb la seva marca al complex. Quin és el seu paper?

En aquest moment el que jo estic aportant és com el paper d’un assessor, un conseller que dona valor en tot el que és la ideologia d’aquest projecte, no només amb els còctels, que sí i que és un tema que està a més a més. Estic a Singapur, a Tailàndia, ara obrim a Xina, estem a Mèxic, a Río, i penso a donar valor i fer-ho també en quelcom molt important com és la cultura del servei, en tota la seva amplitud. Tinc molt clar que el casino ha de ser un punt de referència per a Andorra.



La cocteleria ha sofert una eclosió brutal. Un projecte d’oci no es pot concebre sense una oferta d’aquesta mena?

Els bars tenen una qualitat molt important, són un punt de trobada, i a més a més, la intenció, i al projecte està dissenyat així, és que qualsevol pugui accedir-hi, vagi a jugar o no.



La proposta està subjecta a un concurs. Si la de Jocs S. A. no resultés la guanyadora, encara seria possible un establiment amb la marca Javier de las Muelas al país?

Potser seria possible. El meu model es basa normalment en hotels i a Andorra hi ha grans hotels. Però de moment em faria molta il·lusió que aquesta proposta nostra fos la guanyadora.

