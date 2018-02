“Trepitjar bé és fonamental per a la salut de tot el cos”

Nieto recorda la importància de fer-se una revisió anual dels peus per aconseguir prevenir malalties i alhora corregir possibles problemes, com ara el vertigen o molèsties a les lumbars

Carlos Gallardo Andorra la Vella

Són uns dels grans oblidats quan es parla de la salut, però el benestar de tot el cos depèn en gran manera dels peus. La podòloga de la clínica Podoactiva Andorra Elisabet Nieto assegura que moltes persones descuiden els peus. Per això recomana realitzar-se revisions periòdiques per prevenir malalties i corregir possibles problemes que es poden derivar, per exemple, de trepitjar malament.



La podologia és encara una gran desconeguda per a moltes persones.

És un terme molt general i s’ha de tenir en compte que ha canviat molt en els últims anys. Dins de la podologia hi ha dos vessants, la part de quiropòdia que consisteix a atendre tot allò relacionat amb la patologia unguial o la de pell, i també el peu diabètic. Al mateix temps a la podologia també hi ha el vessant ortopèdic, que abans era molt senzill, però que actualment s’ha ampliat a la biomecànica.



En què consisteix la biomecànica?

La biomecànica és mirar com camines i com es comporta el teu cos quan ho fas. És a dir, a la podologia ja no només es mira el peu, sinó com es mou la persona. D’aquesta manera, podem ajudar persones operades del menisc o amb escoliosi, per exemple.



És important cuidar-se els peus si no tens cap patologia?

Sí, sobretot si treballes moltes hores dempeus o fas esport sovint. Sempre va bé fer-se una revisió, anual per exemple, per mirar l’aspecte de la pell, aprendre a tallar-se les ungles o si tens hipersudoració prevenir que no apareguin fongs. És a dir, no és necessari esperar-se que et facin mal els peus per fer-te una revisió.



Diu que hi ha persones que no saben tallar-se les ungles.

És una cosa que fem i repetim molt freqüentment, però hi ha gent que no sap fer-ho del tot bé. En lloc de tallar-se les ungles rectes se les tallen rodones, per exemple. Llavors l’ungla pot arribar a clavar-se a la pell i aparèixer pus o altres dificultats que moltes vegades poden ser greus. Perquè una infecció al peu és un problema greu que costa de resoldre.



Quina importància té trepitjar bé?

Trepitjar bé és fonamental per a la salut de tot el cos, sobretot pel que fa als genolls i al maluc. Fixa’t si és necessari fer-ho bé que fins i tot hi ha gent que té més vertigen perquè quan camina té molta inestabilitat. Aquest és un exemple, però hi ha molts d’altres problemes que es detecten en una clínica de podologia. En aquest sentit, un dels més freqüents, el problema amb les lumbars, a vegades detectem que hi ha una cama més llarga que l’altra o que la pelvis està rotada d’un costat i de l’altre no.



En un país com Andorra hi deu haver gent amb problemes a l’hora d’esquiar.

Sí, ens hem trobat que hi ha molts nens que estan fent tecnificació, que esquien cada dia, i que tenen el peu pla, una cama més llarga que l’altra o una escoliosi. Passen moltes hores amb les botes posades i els provoquen problemes. Per exemple, amb el gest de l’esquí si tens un peu molt aplanat has de forçar massa el genoll cap a dins. Molts altres nens es llaguen l’escafoide perquè la bota els frega. Per això, a Podoactiva Andorra estem desenvolupant el simulador Podoactiva Ski, que millora l’anàlisi del gest de l’esquí, i als nostres estudis habituals podem deduir el perquè del dolor .



Els problemes als peus a l’hora d’esquiar només els tenen els més petits?

Entre adults també succeeix. Per exemple, pot venir un esportista perquè vol esquiar més còmodament i millor. Llavors li fem una plantilla amb unes alces perquè pugui baixar més bé. També pot venir una persona amb una patologia que té molèsties a l’hora d’esquiar i llavors l’enfocament que fem a la clínica és totalment diferent: allò que volem és fer una plantilla per tractar la seva patologia i així realitzar la correcció que el pacient necessita. Per tant, hi ha dos plantejaments diferents en aquest sentit. El primer és per augmentar el rendiment i el segon és perquè hi ha una patologia real.



A Podoactiva Andorra també es visiten molts esportistes professionals.

Sí, venen molts esportistes professionals com ara la Mireia Gutiérrez o altres esquiadors. Però sobretot hi venen ciclistes d’elit. Aquests es fan plantilles per a bicicleta, perquè volen anar més còmodes o perquè realment n’hi ha alguns que tenen molt pont i aquesta zona la trepitgen durant hores. Ara bé, és important tenir en compte que quan els esportistes d’elit comencen a utilitzar una plantilla és perquè realment tenen un problema de pes, atès que a la gran majoria els fa por ficar-se una plantilla que pugui alterar la seva manera de treballar quan van bé. La veritat és que els professionals són molt prudents.



I els que practiquen esport de manera amateur?

També venen i és important que ho facin. Ara que està molt de moda practicar running s’ha de tenir sempre present que no només s’ha de sortir a córrer. Abans és important passar per una revisió biomecànica.

