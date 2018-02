“Hi ha dones que demanen el cul de Kim Kardashian”

Remarca que ara es busca no tan sols tenir salut, sinó anar més enllà i millorar l'autoestima

Carlos Gallardo Andorra la Vella

Milers de persones se sotmeten cada dia a operacions quirúrgiques per millorar la seva aparença. Una qüestió que evidentment també afecta la societat andorrana. El doctor i director de la clínica de medicina i cirurgia estètica Dorsia, Raúl Peláez, explica al Diari les preocupacions estètiques més freqüents dels andorrans.



Hi ha por al bisturí?

Sí, la societat en general encara té reticències a operar-se i a entrar a un quiròfan. Això és nota que antigament es feien més líftings a la cara i avui en dia ja no se’n fan tants, ara és fan més tractaments de medicina estètica, on no s’utilitza el bisturí i les intervencions no són doloroses.



L’estètica és salut?

Crec que actualment les persones per sentir-se bé, a banda de curar una malaltia, van més enllà. El que s’intenta és aconseguir el benestar físic, mental i biològic. Per això és important tenir salut i, a més, anar un pas més endavant. Gràcies a la medicina estètica també s’aconsegueix millorar l’autoestima. La cirurgia cura complexos.



Llavors, quines són les preocupacions estètiques més habituals a Andorra?

Hi ha de tot i depèn del gènere del pacient. Però, generalment en el cas de les dones, el pacient més freqüent que tenim, allò que més preocupa és el pit i no envellir. En canvi, pel que fa als homes, a hores d’ara molts venen a la nostra clínica demanant per tractaments capil·lars i per l’eliminació de la ginecomàstia.

L’augment de pit és allò més demandat per les dones.

Sí, perquè és una cirurgia gratificant. Quan veuen el resultat, la seva satisfacció és sempre molt elevada, ja que l’efecte és bo i l’operació és molt poc invasiva i alhora molt segura.



Quina és la mida més dema­nada?

La que més ens demanen està entre una 90 i una 100, una mida de mitjana a gran, tot i que també ens han demanat mides que són desorbitades que no eren possibles.



Per tant, entenc que en algun moment ha hagut de negar-se a fer una operació.

Sí, perquè de vegades hi ha alguns procediments en pacients determinats que, per problemes de salut o antecedents mèdics, poden ser no indicats. Com a doctor s’han de fixar un límits i fer que aquesta persona entengui les expectatives reals del resultat que pot aconseguir en relació amb allò que està arriscant, que és la seva salut.



Entre aquestes peticions no indicades, hi ha pacients que volen semblar-se a famosos?

Sí, existeix aquest tipus de pacient, tot i que és una minoria. En aquests casos s’ha de ser realista i els hem d’explicar que cadascú té unes característiques anatòmiques particulars i que a vegades no és possible fer allò que demanen. Per exemple, hi ha dones que demanen el cul de Kim Kardashian o pits massa grans.



També hi ha cirurgia genital?

S’ha desenvolupat molt i ara, tot i que no és un tema gaire conegut, està molt de moda. Actualment podem resoldre problemes greus, com ara les relacions sexuals amb dolor, en sessions de vint minuts. En aquest sentit, les dones ens demanen molt la reducció dels llavis menors de la vagina i la reducció del clítoris. En el cas dels homes allò més habitual és l’allargament i engruiximent de penis.



Deu ser un tema tabú.

Efectivament. De fet, hi ha gent que té vergonya només de parlar obertament sobre aquest tema. Quant a la vergonya a l’hora de realitzar-se operacions genitals aquí, a Andorra, es nota més que per exemple a Barcelona. Jo crec que és perquè Andorra és molt més petita i la gent es coneix molt més entre si. En els homes aquesta por és molt habitual. Fins i tot hi ha homes andorrans que s’operen els genitals a Barcelona per vergonya que algú ho sàpiga.



Cap a on va la cirurgia estè­tica?

Últimament hi ha molts avenços tecnològics. Un de curiós és la liposucció d’alta definició, que permet un període de recuperació amb menys sagnat i hematomes. Es diu d’alta definició perquè permet esculpir. Podria fer-te una tauleta de xocolata com la de Cristiano Ronaldo!

