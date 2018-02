“Embellirem les avingudes a Encamp per fer atractiu el comerç”

Rich defineix la majoria que capitaneja Torres com un equip cohesionat. Recorda que el comú invertirà 1,7 milions d’euros en intervencions al Pas de la casa aquest any

Jordi Rich, conseller d’Obres Públiques i Urbanisme d’Encamp, diu que abans de final de mandat s’haurà començat i gairebé acabat la primera fase de la intervenció a les avingudes i defensa les successives inversions que el comú ha fet al Pas de la Casa.



Com a conseller de la majoria, com valora aquests poc més de dos anys de mandat?

Han estat dos anys difícils d’ar­rencar. Cada vegada les normatives són una mica més dures. Tot i així, sortim d’una època de crisi, comencem a veure brots verds i estem en un moment de poder preparar projectes per ajudar a embellir la parròquia.



Quins són els projectes amb els quals han de treballar?

Tenim molts projectes sobre la taula, iniciatives com ara la construcció de l’escola bressol del Pas de la Casa. També hi ha pendent la intervenció a les avingudes de la zona d’Encamp i treballs de millora al Pas, quant a arranjaments de carrers i l’entorn de l’església. A Encamp, hi ha alguns projectes ja efectuats com modificacions i arranjaments al barri antic, davant del Museu Casa Cristo, i en punts com la carretera de Vila, amb l’embelliment de l’entorn i punts de recollida d’escombraries. També vam inaugurar el segon tram del passeig de Mojácar.



El passeig de Mojácar, asseguren, és un projecte important. Què hi queda per fer?

És potser el projecte més important en què estem treballant. Es tracta del que anomenem els itineraris culturals i uneix els diferents nuclis d’Encamp. És un projecte que va a cavall de tres conselleries: Obres Públiques, Cultura i Circulació. Hi ha de poder passar qualsevol per anar d’un punt a l’altre de la parròquia, evitant les zones de circulació i les barreres arquitectòniques. El segon tram, des del pont de les Escoles fins al Pas de la Casa, és el primer que vam triar perquè era el de seguretat. Ara treballem en la fase u, de les Bons al pont 14 de març, i adjudicarem les obres del pont del 14 de març al pont de les Escoles que no estava previst al programa i que és la fase tres.



Les prioritats del 2018 al Pas seran l’entrada a la població i la zona fronterera?

El comú intervindrà als entorns de l’Església i al carrer de Sant Jordi, i es treballarà amb Govern perquè ells també fan el projecte a l’entrada del Pas de la Casa.



El rentat de cara al Pas és la gran assignatura pendent?

Jo vaig estar al comú el 1996 i recordo que es van dedicar ja llavors una bona part dels esforços al poliesportiu, a la substitució de les diferents xarxes de subministrament. El comú d’Encamp sempre hi ha dedicat esforços i inversions, al Pas de la Casa, i crec que el Pas és la nineta dels ulls d’Encamp. Però ens hem adonat que necessiten una remodelació tot el que són els car­rers, i d’embelliment, i hi dediquem una bona part del pressupost. Per a aquest any tenim 1,7 milions només dedicats al Pas de la Casa.



Creu que s’estan fent passes en el bon camí per resoldre els problemes de soroll i incivisme al Pas de la Casa?

No és de la meva àrea, però de ben segur. Hi ha una comissió en la qual el cònsol col·labora estretament amb diferents associacions del Pas de la Casa que treballen per resoldre-ho en pro de la millora de l’oci nocturn.



Abans ha parlat d’intervenir a les avingudes d’Encamp. Què s’hi farà exactament?

Estem treballant amb el plec de bases per fer un concurs d’idees per les avingudes Joan Martí i François Mitterrand. Nosaltres ho portàvem al programa i creiem que serà una de les parts que contribuiran a la reactivació econòmica. Començarem per l’embelliment i llavors tindrem més facilitat per fer atractiu el comerç, perquè la gent vingui a passejar i passi per les voreres. És un projecte que es farà en fases per la seva envergadura econòmica. La primera fase serà de l’antic edifici Rosaleda a la rotonda de Sant Miquel, i hi farem una galeria tècnica central per fer-hi passar les xarxes de servei.



Acabaran la remodelació de les avingudes aquest mandat?

Aquest tram sí, si més no estarà força acabat. Pot retardar-ho una mica ser agosarats i fer la galeria tècnica. Però valdrà la pena per no estar obrint carrers quan calgui actuar en un tub.



Com està el projecte per a una targeta pública i compartida d’aparcament entre les parròquies centrals i Encamp?

Està en fase de treball, tot i que més aviat és amb Escaldes. Uns tres mesos i segurament s’haurà enllestit. Sí que tenim en funcionament l’e-park a Encamp i s’han comprat una sèrie de servidors per pagar amb targeta que facilitaran bastant l’ús a l’usuari.



Hi ha suficients aparcaments a Encamp?

Som de les parròquies amb més aparcaments, i a més puc avançar que estem treballant a la zona del riu Blanc amb un nou aparcament.



L’oposició creu que l’adjudicació directa del pla de dinamització no s’ha fet de forma cor­recta. Què en pensa?

En aquest tema, com va dir el cònsol major, es demanarà l’informe jurídic.



Preveuen cap canvi al pla d’ordenament urbanístic parroquial (POUP)?

Fa dos anys que estem treballant en la revisió del POUP. Per reajustar unitats i aclarir normativa.