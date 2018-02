“El pla d'inversions és molt ambiciós i donarà valor a la parròquia”

El pressupost per al 2018 permetrà finançar la primera fase del pàrquing de l’Obac, l’embelliment de Vivand o la sala de vetlla.

Actualitzada 14/02/2018 a les 07:26

La consellera de Finances destaca la política econòmica que ha seguit la corporació i que ha permès presentar uns pressupostos molt ambiciosos. Es planteja prendre’s un descans al final del mandat.



Van presentar uns pressupostos per al 2018 amb unes xifres molt positives.

És dels que estem més satisfets. Tindrem un pressupost que ascendeix pràcticament als 30 milions d’euros i això que veníem d’uns ingressos de 18 milions, no fa tants anys, així que hem fet un gran esforç per sanejar els comptes i ampliar la inversió.



Com desglossaria aquest pressupost?

Són 30 milions en total, 17,8 dels quals estan destinats a les despeses de funcionament, nou milions més són per al capítol d’inversió i els tres restants, per a l’amortització del deute.



Ha costat molt capgirar la situació econòmica?

És cert que veníem d’un darrer mandat que va ser molt complicat en aquest sentit. Pràcticament les partides de funcionament es menjaven tots els ingressos i, en el darrer mandat, amb molt esforç vam poder destinar 7,5 milions d’euros a la inversió. En aquest, esperem arribar als 30.



Com ha estat possible aquest canvi de paradigma?

Bàsicament aprofitant la millora de la conjuntura econòmica i amb l’increment de dos impostos, el de propietat i el de rendiments arrendataris. La resta els tenim congelats.



Aquestes xifres han exigit un gran esforç per la seva part?

Doncs sí, perquè volíem contenir la despesa de funcionament però també consolidar ingressos, per això vam incrementar les dues taxes que dèiem. De totes maneres, l’impost sobre rendiments arrendataris no afecta els administrats perquè es pot desgravar a través de l’impost de societats o de la renda, i respecte al de propietat, seguim amb xifres més que raonables, comparades amb la resta de parròquies. L’augment d’aquestes dues taxes ha representat un milió d’euros més anuals.



En quin nivell d’endeutament es troben les finances?

Hem millorat molt notablement la situació. Tancarem el 2017 per sota dels 20 milions d’euros, tenint en compte que a l’inici del primer mandat era de 34, així que hem fet una reducció molt important. Hem passat del 160% del límit d’endeutament a estar per sota del 85%. Estem molt bé.



Les polítiques de contenció han afectat la capacitat d’inversió?

És cert que la situació era molt difícil i si seguíem igual podria haver arribat el moment que no poguéssim pagar les factures, per això vam reduir els límits d’endeutament que teníem i amb el creixement econòmic dels darrers anys hem pogut reconduir al màxim la inversió. És cert que majoritàriament tots els comuns hem fet esforços importants en aquest sentit i la majoria ens n’hem sortit, tot i que alguna corporació sabem que encara ho està passant malament.



Quins són els principals projectes per a aquest any?

El projecte estrella del mandat serà la construcció de l’aparcament del carrer de l’Obac, que significarà gairebé el 32% del pressupost d’enguany. Té una partida plurianual i la primera fase, que inclou l’enderrocament i l’adequació de la zona, costarà 4,5 milions d’euros. La nostra voluntat és treure la licitació d’aquests treballs abans del 30 de juny. En una segona fase es farà la construcció pròpiament de la infraestructura.



També hi ha el projecte de l’avinguda Carlemany.

Precisament demà sortiran publicats al BOPA els treballs d’embelliment de Vivand. Estan xifrats en 2,5 milions d’euros i representen un 18,5% del pressupost. També cal destacar la reforma de les piscines, que costaran 2,4 milions i són el 17%. La separativa d’aigües del carrer Fiter i Rossell, 1,5 milions, i finalment la sala de vetlla que fem amb Govern i que també disposa d’una partida plurianual. Tenim un pla d’inversions maco, ambiciós i compaginem molts projectes alhora que aportaran molt valor a la parròquia.



Escaldes també s’ha convertit en un pols d’atracció per a la inversió privada.

Tenim la sort que es va fer una gran feina durant el mandat de Toni Martí i amb la revisió i replantejament urbanístic del Clot d’Emprivat, que va possibilitar poder fer el projecte d’adequació de Vivand en zona de vianants, en un moment on no hi havia diners. Va ser un projecte molt positiu i la repercussió és clara amb els negocis que aposten per ubicar-se a la parròquia i que fan que més botigues vulguin venir. Tenim una parròquia molt atractiva, ordenada i amb la possibilitat de fer-la créixer més.



Quin balanç fa el comú de la Llei de transferències i competències?

En l’àmbit econòmic, pràcticament es queda en una xifra similar, tot i que amb els càlculs inicials el comú perdia 100.000 euros, però és molt poca cosa. Cal tenir en compte que en contrapartida, serveis com el d’atenció a domicili, que és deficitari, han passat a ser competència del Govern i ja no els assumim nosaltres, així que ens compensa àmpliament aquesta situació.



Escaldes és de les parròquies que més han col·laborat per tirar endavant aquesta llei. Com és possible que surti perdent?

Estem parlant d’una quantitat que és més que raonable i en el fons no hi perdem gaire. És veritat que la llei preveu dos anys de transició i amb aquest càlcul es prima la solidaritat entre les par­ròquies, però és veritat que si segueixen delicades i no fan els deures, passat aquest temps les xifres es revertiran.



Com es planteja el futur de la parròquia sense Toni Martí al capdavant del Govern?

No veig per què no hauríem de mantenir-nos. És cert que el fet que Toni Martí hagi estat cap de Govern i conegui de primera mà tots els intringulis de la parròquia ens ha permès avançar en certs aspectes, però també ho podrem fer sense. Si fem balanç, crec que ni ens ha beneficiat ni ens ha perjudicat. Ell ha desenvolupat les seves competències i nosaltres, les nostres.



Es veu com a cònsol major?

(Riu) Ara mateix no. És una feina que si la fas amb vocació i ganes, és molt interessant i m’agradaria però després de vuit anys crec que és bo un parèntesi i serà bo que entri sang nova.