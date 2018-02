“És com un botó del pànic amb el qual pots avisar a emergències”

Viladomat és un innovador que ha creat dues aplicacions destinades a localitzar i rescatar persones desaparegudes a la muntanya o gent gran que es perd a la ciutat

Guillem Viladomat és un emprenedor. L’any 2013 aquest andorrà va crear una aplicació que serveix per alertar els cossos d’emergències en cas de necessitar un rescat a la muntanya. Ara, ha evolucionat amb la creació de l’aplicació Safe 365, per localitzar gent gran que es perd.



Com va sorgir la idea de crear l’aplicació ‘Alpify’?

La idea va sorgir perquè va desaparèixer un senyor a la muntanya, i això em va fer reflexionar sobre com podia fer alguna cosa perquè no passés més.



A qui va dirigida aquesta aplicació?

Volíem donar servei a les estacions d’esquí, perquè a casa meva es mouen en aquest entorn. Era difícil que els accidentats expliquessin on es trobaven en alguns casos, ja que la muntanya no té carrer ni números.



Com ho fa exactament això l’aplicació?

Doncs és com un botó del pànic amb el qual pots avisar tots els serveis d’emergències immediatament si estàs perdut o necessites un rescat. Et trobem amb la geolocalització del mòbil.



Quina diferència hi ha entre l’aplicació ‘Alpify’ i la ‘Safe 365’?

Tenen la mateixa funció però evolucionada, en el sentit que Safe 365 pot arribar a més persones. Alpify ens limitava al tema de la muntanya, amb 365 també ens volem encarar a la gent gran.



Encarada a la gent gran en quin sentit?

Nosaltres volíem millorar la seguretat de la gent de la tercera edat. Com que pensem que les persones que s’han fet grans avui, s’han fet grans amb el telèfon mòbil, si es perden, poden utilitzar l’aplicació Safe 365 i enviar la ubicació als seus familiars.



Però hi ha gent gran que no sap utilitzar el telèfon mòbil...

Sí, però nosaltres expliquem l’aplicació als fills i aquests l’ense-nyen als seus pares o familiars grans. Per exemple, a la meva àvia li hem hagut d’ensenyar, però avui en dia ja l’utilitza.



Funciona de la mateixa manera que l’aplicació ‘Alpify’?

Sí, és molt similar. Funciona amb internet però també sense, quan tens una emergència pots enviar un missatge de text i si no localitzem la darrera ubicació.



Si la persona no té cobertura o no li funciona el mòbil, com ho feu?

Si hi ha una persona gran que ha desaparegut i no té bateria, per exemple, deixa d’estar connectat, però nosaltres podem trobar l’històric de connexions per rescatar-la.



Quantes persones utilitzen ‘Safe 365’?

Doncs tenim entre 2.000 i 3.000 descàrregues diàries. Portem acumulades gairebé dos milions de descàrregues entre les dues aplicacions.



I pel que fa a ‘Alpify’?

Tenim una mitjana de trenta a cinquanta descàrregues diàries. L’aplicació s’utilitza al Principat i arreu de l’Estat espanyol.



Quins serveis d’emergències tenen integrada l’aplicació?

Bombers d’Andorra van ser els primers que ens van ajudar a provar el producte. També l’utilitzen els serveis d’emergències de comunitats autònomes com la Rioja, Cantàbria, Extremadura, Galícia o Aragó.



I Catalunya?

Es fa servir l’aplicació a nivell d’usuari, les alarmes de Catalunya les rebem nosaltres i els passem les trucades al 112.



Recorda el primer rescat que es va fer amb alguna de les dues aplicacions?

Sí, va ser al País Basc. Una parella que es va perdre al bosc l’any 2014 i la policia els va rescatar. Actualment, ajudem a entre trenta i cinquanta rescats al dia.



Quina és la satisfacció més gran que ha tingut?

Buf, moltes. Ens donen les gràcies quasi cada dia perquè hem tret gent de situacions perilloses. Per exemple, gent amb problemes de demència i que els familiars els poden trobar de manera ràpida. Casos útils de situacions quotidianes.



Alguna situació l’ha impactat especialment?

Les desaparicions i els suïcidis són més impactants, però són els casos quotidians que ens fan veure que anem cap al bon camí.



Quina decepció s’ha emportat després d’aquests cinc anys de trajectòria?

No ho sé, és difícil dir una frustració en 5 anys... Potser diria que tenir una ronda de finançament a punt de signar i que a pocs dies ens diguessin que no.