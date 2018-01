“Em preocupa el caos viari, el 2018 hi haurà moltes obres a la capital”

És el seu primer mandat com a consellera a la minoria i assegura que està aprenent molt, admet que DA ha pres mesures per incentivar l’aparcament però diu que encara cal treballar-hi

Actualitzada 30/01/2018 a les 06:59

Pilar Màrquez Ambròs Andorra la Vella

Lídia Samarra és consellera del PS+Independents a la minoria d’Andorra la Vella. Considera que el PS té possibilitats de guanyar a la capital en les comunals del 2019.



La seva companya de partit, Dolors Carmona, afirma que la majoria no manté un bon nivell de comunicació cap a la minoria. És del mateix parer?

Hi estic bastant d’acord. Excepte en alguna comissió on ens fan bastant partícips de les diferents qüestions, de molts temes ens n’assabentem directament per la premsa. Algun conseller sí que ho intenta, d’altres no. Sap greu perquè la majoria ha de decidir ella, però des de la minoria podríem aportar idees.



Com a consellera de la minoria, en quines comissions del comú participa?

A l’hora de dividir-nos la feina, la Dolors fa quatre comissions i jo en faig tres. Ella té més experiència i en fa una de més. Participo a Urbanisme i Aparcaments, Medi Ambient i Innovació, i Cultura, Participació Ciutadana i Esports. Pel meu bagatge personal, Cultura és l’àmbit amb què em sento més còmoda. Els consells de comú ens els treballem primer a casa a soles, després juntes, i quan hi ha un tema més particular que necessita una veu més experta, també ho consultem amb altres membres del Partit Socialdemòcrata.



D’Urbanisme, justament s’ha acabat d’aprovar el projecte d’embelliment de l’avinguda Meritxell. Quina opinió en té?

És molt costós i mantinc que de la manera que volen licitar-ho, amb una divisió en quatre lots, no sabem si no farà que augmentin els preus. A un mateix constructor només se li podrà adjudicar un lot, encara que presenti el preu més econòmic en més d’un o en tots els lots. L’associació de contractistes diu que farà baixar els preus, jo tinc els meus dubtes. A més, és una obra molt cara perquè els productes que s’utilitzen, com el granit, costen molts diners.



Creu que el comú s’hi gastarà massa diners?

Bé, entenc que l’avinguda Meritxell és l’eix comercial i que s’hi han de posar esforços, però hi ha altres zones, com Roureda de Sansa o barris de Santa Coloma que ho necessiten. Caldria treballar també en aquests barris més de treballadors, en què no passa el turista. A l’avinguda Santa Coloma, les voreres estan molt malmeses i no s’arreglen.



Seria, per tant, partidària de repartir millor les inversions?

Sí, evidentment que hem d’invertir en la nostra font de recursos. Però nosaltres tenim un pensament més social, i defensem que s’hauria d’invertir una mica a tot arreu, no oblidar els barris.



Què li sembla la decisió de mantenir d’entrada els dos car­rils de circulació a la part alta de l’avinguda Meritxell?

La majoria ha volgut ser prudent, però ja ho vaig dir l’altre dia també al consell de comú, a mi em semblava que era el moment de provar un únic sentit. Segons tinc entès, és un pas que demanaven molts dels comerciants i dels veïns que viuen en aquesta part de l’avinguda Meritxell. És veritat que a Andorra la Vella la qüestió de la circulació és complicada, quan es tanca un eix no són tot flors i violes.



S’estan fent també obres a l’avinguda Tarragona, on hi ha hagut queixes de comerciants. Han copsat aquest malestar?

Ho vaig llegir a la premsa. Sembla que el comú no havia fet una bona tasca quant a la informació prèvia. És veritat que si es treuen places d’aparcament, no serà mai a gust de tothom. És una zona on costa molt aparcar, malgrat que hi hagi el Parc Central. Em preocupa que pugui generar-se cert caos circulatori perquè el 2018 coincidiran moltes obres. S’estan fent també les separatives a Santa Coloma. S’hauria d’haver previst diferent.



Quant a aparcaments, enguany n’hi haurà un de nou a l’estació d’autobusos amb 80 places, es fa prou per l’estacionament?

Bé, s’han pres mesures. Ara, si el que vols construir són aparcaments, pagues menys. Però per exemple, hi ha el tema dels Pouets que ha sortit molt malament. L’espai és el que és. Al Parc Central s’hi fan activitats, es necessita un lloc a la parròquia que aculli aquest tipus d’iniciatives, i ja veurem que passa al Fener si s’hi construeix en pocs anys.



Què ha passat amb la parada de bus de la Poste?

Tots els comentaris negatius que he rebut de la supressió d’aquesta parada és per part de gent gran, perquè és veritat que sobretot pel que fa al bus comunal, els anava molt bé baixar allà. Allà hi ha diverses consultes de metges i els deixava a la porta. Ara han de caminar més, i als padrins amb mobilitat més reduïda se’ls fa més difícil.



Pensa que la tornaran a posar aquella parada?

No ho crec, perquè han fet la vorera nova. I ja veurem com queden els diversos carrils del carrer Bonaventura Armengol després de les obres de Meritxell.



El PS és un dels grups polítics que ha dut la reforma comunal al Tribunal Constitucional. Què en pensa de la llei?

El que jo puc dir de la parròquia d’Andorra la Vella és que el repartiment no ha estat just. És la capital, hi ha el Govern i les institucions. Això incrementa la despesa comunal. Per exemple quant a neteja i circulació. La reforma que s’ha fet no planteja un repartiment equitatiu.



Va ser fallaire major a la cremada de falles del passat estiu. Què en pensa de la feina que fa la majoria en l’àrea de Cultura i en tradicions?

Bé, es dona bastant suport a les associacions, com als fallaires o a l’esbart, i s’ha invertit molts diners per tornar a tenir una molt bona festa major. Tenim una bona temporada de teatre, conjuntament amb Sant Julià, i penso que la Llacuna com a centre d’activitats funciona bé. Del Poblet de Nadal penso que s’hi estan invertint massa diners.



Creu que el PS pot guanyar les comunals del 2019 a la capital?

Jo soc independent. Però penso que sí que el PS pot fer-se un lloc a les comunals. Les últimes no vam quedar tan lluny, a 200 vots, però la llei electoral és la que és.



El president d’SDP, Jaume Bartumeu, proposa pactes amplis amb PS i Liberals. Com ho veuria vostè?

Seria estrany que el PS pactés amb liberals, que està a l’altra banda de l’espectre polític. Amb SDP estem més a prop, malgrat que pesi l’històric entre partits.



Vostè repetirà?

Crec que no. Però he après i estic aprenent molt aquest mandat.

