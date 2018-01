“Hi ha una àrea geogràfica molt extensa on no hi ha dermatòlegs”

El doctor Gil reivindica el potencial del país per atraure turisme sanitari, però reconeix que hi ha una manca d’infraestructures i de tecnologia per fer-ho possible

Actualitzada 29/01/2018 a les 07:22

Clara Julià Andorra la Vella

El doctor López Gil és un dels pocs especialistes en dermatologia que hi ha al Principat. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l’any 1981, compagina la seva activitat professional entre el centre mèdic Teknon de Barcelona i la clínica Dermantek, a Es­caldes-Engordany.



Per quin motiu van decidir crear una clínica a Andorra?

La cosa va venir perquè jo tinc la meva consulta a la clínica Teknon i vam fer un estudi que determinava que hi havia una forta procedència dels pacients que era andorrana. Justament s’acabaven d’aprovar les lleis d’obertura econòmica al Principat i a final del 2014 vam poder inaugurar el centre que tenim aquí a Escaldes.



Considera que amb la seva arribada es pot potenciar el turisme sanitari al Principat?

Realment... No. El 2015 vam promoure lleugerament la idea del turisme sanitari a Andorra, vam participar amb les institucions andorranes per promoure això, però clar, un centre de dermatologia no és turisme d’Andorra, perquè el país no té una sèrie de centres mèdics altament qualificats que fan que el visitant de fora li sigui atractiu venir.



Veu alguna possibilitat que això canviï en el futur?

No ho sé. Falta una infraestructura prou resolutiva perquè al turista de salut li sigui atractiu Andorra. Hi ha perspectiva de centres mèdics molt importants que tenen interès a venir, però podríem dir que tot això, ara mateix, queda a la incubadora.



Aleshores, què caldria per impulsar aquest sector?

Jo crec que hi ha possibilitats, però diguéssim que hi ha una part institucional que forma part del Govern i són ells que han de fer accions decidides per fer conèixer Andorra com un destí interessant des del punt de vista de la salut. Nosaltres, en el seu moment, vam participar en el plantejament de Govern per tirar això endavant, però en vam quedar al marge i ara penso que la cosa està una mica parada.



Quina diferència hi ha entre venir a visitar-se aquí o fer-ho a Barcelona?

L’usuari que ve al nostre centre és com si anés a Barcelona, però amb 300 quilòmetres de diferència. Els pacients ens tenen aquí dos o tres dies a la setmana. Inclús els preus del que fem tenen una repercussió o una implicació fiscal diferent. Hem fet uns preus de visita que s’han ajustat al fet que tenim un avantatge fiscal.



La diferència de preu és molt gran?

Estem parlant d’un 20 o 30 per cent més econòmic. Concretament, per una visita normal a Barcelona nosaltres cobrem 90 euros i aquí val 50. Un tractament per fer làser és un 30% més econòmic, amb la mateixa tecnologia i el mateix metge, perquè la repercussió fiscal ha de tenir algun benefici per a l’usuari pel fet que el metge no té la càr­rega que té a Espanya o França, on encara és pitjor.



Quin és el perfil de pacient que ve a la clínica?

Principalment andorrans, i amb el decurs del temps s’hi ha afegit el col·lectiu de gent del nord de Catalunya que ve a ser tractada per problemes de pell i de cabell, especialment de la Seu d’Urgell i la seva àrea d’influència, perquè no hi ha dermatologia. Hi ha una àrea geogràfica molt extensa on no hi ha dermatòlegs, per això cada vegada rebem més gent d’Organyà, Sort, etcètera.



Quins són els tractaments més freqüents?

Aquí tenim dues àrees diferenciades: el de la visita normal de la persona que té qualsevol cosa de pell i pacients que venen per la tecnologia de detecció precoç de càncer de pell o tractaments làser. Hem fet un desenvolupament molt ampli del làser pels problemes de pell, a més tenim el mateix equipament que hi ha a la Teknon.



Per què és tan important el làser?

Avui en dia és imprescindible en un gabinet de dermatologia, perquè el làser als hospitals públics gairebé no existeix. Es considera que tots els seus avantatges i els problemes de pell són qüestions més aviat estètiques que no mèdiques, i és per això que als hospitals públics gairebé no n’hi ha.



Va ser molt elevada la inversió per tenir tota aquesta tecnologia puntera?

No només la inversió, també has de tenir el personal d’infermeria format per tal de poder mantenir les màquines, i la formació també és despesa. Quantitativament no t’ho sabria dir, però estem parlant d’una inversió inicial de més de mig milió d’euros, en aquests moments segurament seria més.