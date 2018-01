“Ara ningú podria disputar les primàries a Pere López”

La primera secretària del PS, Susanna Vela, diu que de moment no tenen constància de més afiliats que vulguin optar a liderar el partit les pròximes eleccions generals

Susanna Vela és, des del passat mes de novembre, la primera secretària del PS. Com a membre del comitè executiu i directiu treballarà en la preparació de les primàries per escollir el candidat a cap de Govern de la formació a les eleccions generals.



El partit engega aquest cap de setmana el procés de primàries. Té pensat presentar-s’hi o s’ho mirarà des de la distància?

En principi no ho tenia pensat. Ja tinc prou feina com a primera secretària, i per tant ajudaré en l’organització del procés.



Anirà dins d’alguna candidatura?

En principi no. És un treball molt individual de les persones que vulguin optar a ser el representant del PS com a candidat a cap de Govern.



Donaria suport a una candidatura de Pere López, que té la intenció de presentar-se al procés?

Sí, la donaria i també a altres candidats en funció del perfil. Amb el Pere fa molts anys que compartim moltes idees i jo em sento còmoda amb ell.



Té constància d’algú més que tingui la intenció de presentar-se a les primàries?

Que sapiguem, no. Això no vol dir que alguna persona hi tingui interès. Les dues situacions possibles a les primàries són bones. Si hi ha només un candidat vol dir que hi ha molta cohesió interna i si n’hi haguessin més, a nivell de democràcia seria millor perquè la ciutadania tindrà més opcions per triar.



Atesa la trajectòria i el personalisme que té, hi ha algú dins del partit que podria disputar-li les primàries a Pere López?

En èpoques anteriors, potser sí. Jo penso que ara no. No vol dir que no hi hagi gent que ho pugui fer, l’altra és si estan disposats a tirar del projecte amb tot el que significa. De força, energia i ganes, el Pere López sí que en té. Això no vol dir que no hi hagi companys i companyes amb bagatge i molta formació política que serien capaços de tirar endavant el projecte, però que jo sàpiga, aquestes ganes ja s’haurien manifestat.



Durant el bloqueig al grup mixt, la imatge de López i del PS s’ha vist perjudicada?

Ens ha perjudicat com s’ha procedit a tot plegat. Hem defensat el que hem pensat que era just defensar i per això vam prendre la decisió de portar-ho a la Batllia. Estem allà defensant els interessos de la població, no la nostra cadira.



Atès que les línies del programa actual del PS es van decidir amb anterioritat, hi ha el risc de cara a l’opinió pública de no aportar cap novetat a les eleccions?

No, perquè hi ha temes que no hem tractat a congressos o que no s’han desenvolupat. També d’altres que es van tractar fa cinc anys i que es poden tornar a reprendre. Sí que hi ha d’haver altres temes per treballar i lluitar.



Fins a quin punt el candidat estarà marcat pel programa del partit?

És possible que algun candidat tingui un projecte més enllà de les grans propostes com són la nacionalitat, la llei electoral o la reforma dels comuns. Poden fer altres propostes i millorar-les.



Un cop escollit el candidat es començaran a preparar les eleccions i la configuració de les llistes. Com afrontaran l’elaboració de les parroquials, que són la clau del sistema?

D’entrada, cal destacar la feina de les comissions de treball que s’han iniciat per reflexionar sobre l’elaboració d’un programa electoral. És cert que les parroquials són clau. Tots sabem que és un sistema electoral que ens perjudica absolutament. Intentarem al màxim fer unes bones candidatures.



Això passa per obrir pactes amb altres formacions per tenir més força?

Caldrà valorar-ho. És una estratègia que el PS ja l’ha fet en anteriors ocasions. Sempre hem anat primer amb independents i després sí que hem fet pactes amb grups com els Verds. Tenim pendent la reunió amb SDP per veure quina és la seva proposta.



SDP va manifestar la seva intenció de teixir pactes amb el PS i Liberals. Aquí hi formarien part?

Has de donar un missatge coherent. Si els últims anys la ciutadania tira en cara als partits que han oblidat els seus valors i una sèrie de dades que són els que els fan diferents els uns als altres, a l’hora d’establir pactes això també ho has de tenir en compte. S’ha de ser molt curós, posar per davant eines programàtiques i evidentment, a partir d’aquí negociar de la millor manera.



A la ciutadania li costaria d’entendre un pacte amb SDP després de l’escissió de Jaume Bartumeu?

Hi va haver una escissió d’una sèrie de persones que no estaven d’acord amb la manera de procedir. S’assembla molt al que ha passat al grup liberal. Al Consell, a vegades hem viscut situacions diametralment oposades pensant que podrien tenir un discurs més proper al PS i han tirat per altres vies. És una mica difícil, però no estem tancats a arribar a acords sempre que sigui pel bé de tothom.



D’ençà que hi va haver el trencament al grup liberal, la dinàmica que ha afavorit DA ha descol·locat la majoria de formacions?

Sí, crec que això ha afavorit DA, que s’ha vist beneficiat per la trencadissa i l’enrenou al grup mixt i s’ha empobrit l’oposició.



Creu que això ha sigut una estratègia premeditada o que les circumstàncies han afavorit Toni Martí?

No ho sé. Pot ser qualsevol cosa. Coneixent els polítics d’aquest país, no deixen gaires coses per a la casualitat.

