“He trobat a faltar propostes alternatives a les del Govern”

La negociació del projecte de llei de reforma de la Funció Pública ha acabat de la pitjor manera entre el Govern i els representants dels sindicats públics: trencament i amenaça de vaga. La ministra es mostra prudent i sobre les conseqüències d’una mobilització prefereix no avançar esdeveniments.



S’esperava aquest final, amb amenaça de convocatòria de vaga?

És una de les accions que poden tirar endavant, dit això jo crec que és precipitat i sorprèn perquè ve en part del col·lectiu d’ensenyament, i el Govern està treballant en paral·lel a la Llei de la Funció Pública la llei d’aquest cos especial, i per tant estarà regulat per aquesta llei i la de la Funció Pública se’ls aplicarà de manera supletòria. Potser seria més prudent esperar a tenir aquest nou text legislatiu i prendre les decisions escaients.



Vostè va dir que la comissió consultiva no era una taula de negociació, afirmació que ha molestat els sindicats. Quina és l’alternativa per negociar?

La comissió consultiva s’ha començat a reunir en el moment que hi ha hagut l’avantprojecte de llei, però anteriorment hem mantingut trobades de treball. Hi han hagut trobades paral·leles on nosaltres hem pogut intercanviar opinions i presentar el nostre model de reforma de la Funció Pública. Jo entenc que aquestes trobades paral·leles són les que serveixen per mantenir aquestes discussions sobre punts on no hi ha un acord.



I el que diu la sentència del Superior?

El que vaig expressar és el que defineix la Llei de la Funció Pública sobre el que és la comissió consultiva i tenint en compte el que diu la sentència del Tribunal Superior. Però el que fa la sentència és interpretar la feina que fa la comissió consultiva tenint en compte que no hi ha un altre espai de diàleg amb els sindicats formal o oficial.



Hi hauria d’haver un sistema de negociació millorat?

Sí, efectivament, fora de la comissió consultiva. L’objectiu d’aquest organisme és fer l’anàlisi de qualsevol norma que afecti el personal de l’administració i fer un informe que reflecteixi quines són les posicions dels membres, que no tenen perquè ser de conformitat amb el Govern.



Com es planteja el Govern l’amenaça de vaga sense una regulació de serveis mínims?

Hem de ser prudents, hem d’esperar a l’assemblea del dia 31, i en funció del que s’acordi el Govern ja decidirà l’actuació o com es du a terme, en quines condicions. No ens podem avançar a una decisió que no s’ha pres.



Es pot reconduir la situació? Han tornat a parlar amb sindicats? Amb funcionaris?

El que estem fent és continuar informant, hem començat unes sessions centrades en els aspectes de carrera professional, avaluació de l’acompliment i nou règim retributiu. Això ens permet avançar al personal de l’administració certs aspectes que seran desenvolupats per via reglamentària però que entenem que són cabdals i que interessen als treballadors perquè afecten les perspectives de progressió.



Un funcionari perdrà poder adquisitiu?

Actualment només es perceben triennis i el nou model el que fa és millorar tot aquest règim retributiu. La diferència és que un s’ha de sotmetre a una avaluació i ha de demostrar la seva capacitat, el seu compromís, les formacions que pugui haver fet.



El gran canvi és el sistema retributiu?

Els grans canvis són aquesta car­rera horitzontal, que permet la progressió dintre del mateix lloc de treball, el sistema d’incentius per premiar aquest esforç i compromís amb el treball i després hi ha el tema de la mobilitat, que ofereix noves perspectives al treballador per poder tenir diferents experiències en el si de l’administració, ja sigui la general, comuns o de justícia.



Els sindicats li reclamaven una jornada de 35 hores. Inassumible?

Actualment la jornada a l’administració és de 40 hores, però la política del Govern de conciliar la vida laboral amb la personal ja fa que els treballadors de l’administració disposin de setze setmanes de jornada reduïda de set hores i per tant la mitjana és de 37,5 hores. Ens sembla que són unes bones condicions per conciliar.



Aquestes condicions horàries es mantenen?

El que preveu la llei és que la jornada de treball es desplegarà reglamentàriament. Aquest és un reglament que tampoc no hi és a dia d’avui. El Govern també ha volgut deixar la porta oberta a valorar més endavant una eventual flexibilització de la jornada laboral, però és un tema que haurem de veure amb més deteniment.



Què respon a les acusacions de manca de diàleg?

Crec que hi ha hagut diàleg i intercanvi, però sobre algunes posicions és difícil. El canvi de règim de triennis a quinquennis és el que sustenta aquest model, és l’essència del canvi, i sobre aquesta qüestió és difícil poder plantejar una alternativa. I el que també he trobat a faltar són propostes alternatives a les del Govern. És fàcil dir que no ens sembla bé el model que ens presenteu de quinquennis, complement de carrera i de productivitat, però quin és el model alternatiu?



No n’hi ha hagut.

No hi ha hagut contraproposta.



Una de les coses que li retreien és que el canvi de periodicitat del complement d’antiguitat no es va plantejar a l’inici.

Vam deixar el règim retributiu per tractar-ho en les darreres reunions perquè era el tema més complex i necessitàvem tenir els estudis per prendre la decisió d’un model que fos sostenible econòmicament i això va fer que es tractés en darrer terme. Qüestions que van ser tractades a l’estiu i potser no hi havia una representació de tots els sindicats però ells sempre han tingut tota la informació.

