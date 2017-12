“M'agradaria no estar a les finals de la Copa d'Europa d'Andorra”

La corredora ha arribat a l’aturada de Nadal amb un podi al calaix per primera vegada, però vol millorar al circuit mundial, que és on espera estar competint amb les 25 millors a final de curs

Actualitzada 28/12/2017 a les 07:24

Albert Canes Andorra la Vella

Mireia Gutiérrez ha tancat el primer tram de la temporada 2017-2018 amb bons resultats en Copa d’Europa, especialment després del segon lloc als eslàloms paral·lels de Kronplatz (Itàlia) el passat dia 16, però no tant en Copa del Món, en què va quedar 37a a Levi (Finlàndia) i no va acabar a Killington (Estats Units). Tot i això, l’andorrana segueix marcant-se com a prioritat el circuit mundial de cara al que queda de curs, a més dels Jocs Olímpics de Corea del Sud.



Com s’està veient aquesta temporada fins al moment?

La veritat és que he fet una molt bona pretemporada a nivell d’entrenaments i tot. En Copa d’Europa estic molt contenta, sobretot ara després del meu podi. I en Copa del Món és on tinc una mica de gust agredolç, perquè he fet un primer tram bo, trams dolents, i és on he de canviar i realment treure el meu millor esquí, perquè en Copa del Món si no faig la mànega al meu nivell, faig una errada o no esquio bé no passo el tall. Per tant, ara el meu objectiu és concentrar-me a fer el meu millor esquí en cursa.



És l’any, o un dels anys, que ha començat més forta?

No ho sé. Pot ser. Pel podi sí perquè mai n’havia aconseguit un abans de Nadal, però penso que no, que sempre als inicis em costa arrencar i espero que les pròximes curses siguin millors. Ara entrenaré aquests dies aquí per preparar bé les curses. Crec que en Copa del Món he de ser més forta i esquiar millor.



Molts dels seus companys de la federació parlen d’arribar al seu pic de forma als Jocs Olímpics. Vostè també es marca aquest objectiu?

Està clar que el pic de forma ha de ser als Jocs, això està claríssim, però ara mateix no hi penso perquè tinc un gener amb moltes curses. M’he de centrar bé en el que estic fent i quan acabi totes les curses sí que miraré cap als Jocs. Estan aquí al meu cap des de fa molt temps, però tinc feina el mes vinent.



El podi era una cosa que necessitava?

Sí, sobretot per la confiança, per veure que realment tinc el nivell per estar entre les millors, per creure-m’ho més, que penso que potser és el que em falta més en Copa del Món. Sí, ja he entrat dins de les 30 millors en altres ocasions, però de vegades és difícil d’un any per l’altre. Penso que m’anirà molt bé per a la temporada.



Parla sovint de la pressió. El podi l’ha ajudat a rebaixar-la?

No ho sé, t’ho diré a les pròximes carreres. Espero que sí. Jo soc una noia que ja em fico molta pressió a mi mateixa perquè ho vull fer molt bé i potser he d’aprendre a deixar-me anar una mica, gaudir més i després al final no posar-me tanta pressió ni que m’afecti tot tant des de fora i el fet que tothom esperi que faci bons resultats. Ho he de canviar i espero que aquest resultat m’ajudi.



També hi ha les finals de la Copa d’Europa d’Andorra a la vista aquesta temporada. Són especials per a vostè en ser aquí a casa?

Sincerament, m’agradaria no estar-hi. Perquè voldria dir que estaria a les finals de la Copa del Món, que són al mateix temps. Per aquest cantó no hi vull estar A dia d’avui treballo per anar a les finals de la Copa d’Europa, però espero estar a final de temporada a Suècia i no a Andorra.



I si finalment ha de venir a les finals de Copa d’Europa?

Si al final estic competint a casa, sempre és especial córrer aquí, i si arribo en bona forma crec que puc fer bones coses davant la meva família i tothom. Seria molt maco.



Un desig per a la temporada.

No el vull dir perquè si no no se’m complirà (riu).