“El fet de jugar és normal i el que fa falta és regular-lo”

El director de desenvolupament del grup francès barrière creu que el projecte de casino de lleure 3d aportarà beneficis urbanístics i que afavorirà altres sectors de l’economia

Actualitzada 19/12/2017 a les 07:25

Enric Revuelta Andorra la Vella

Gilles Meillet va ser dijous al Principat per explicar les línies de funcionament de l’operador de casinos francès Bar­rière en cas que el projecte d’espai, que comptaria amb la inversió dels empresaris Àlex Armengol, Guillem Areny i Jacint Casal, s’emporti la llicència per al concurs. La inversió prevista serà de prop de quinze milions d’euros.



Quins són els lligams que vostès tenen a Andorra?

La família Armengol es va conèixer fa anys amb el director general del grup perquè havien coincidit en un saló de turisme a Deauville. Fa temps que ja vam intentar desenvolupar un casino al país, però la llei va tardar entre una desena i una quinzena d’anys a sortir.



Quina participació tindrà Bar­rière en cas que el projecte de casino de Lleure 3D s’acabi imposant?

Tindrem una participació d’entre el 9% i el 10%. L’aportació serà de prop d’un milió d’euros.



Per quin motiu van escollir l’avinguda Meritxell com a ubicació de l’edifici?

És un bon indret, si no, no hi seríem, i al mateix temps pensem que és una posició estratègica perquè també hi haurà pàrquings. Està previst enderrocar l’edifici que hi ha ara a la parcel·la i aixecar-ne un de nou. També apostem per donar alguna cosa a la ciutat ja que unirem el carrer Vinyeta amb la plaça del Poble i Prat de la Creu.



En quant de temps preveuen recuperar la inversió prevista?

Entre quatre i sis anys.



De quina manera han encarat el projecte per intentar diferenciar-se de les altres vuit candidatures?

Ens hem concentrat en una oferta que és magnífica perquè respon a tots els criteris de la vida econòmica d’Andorra. El nou edifici estaria molt a prop del Centre de Congressos, amb el qual es podrien establir col·laboracions perquè el casino té un espai per fer espectacles i esdeveniments culturals. No serà un espai exclusivament per al joc, sinó que també es combinarà amb un restaurant i un sky bar, amb un bar i un mirador.



El casino s’harmonitzarà amb la resta d’edificis?

Sí. Serà un edifici del segle XXI, amb noves tecnologies i molt sostenible, però no volem fer estridències, sinó sumar.



Quina viabilitat creuen que té el projecte tenint en compte la població que hi ha a Andorra i el nombre de turistes que venen cada any?

És viable perquè Andorra té 70.000 habitants i entre 6 i 7 milions de turistes. El casino atreurà molts clients i esperem tenir en el primer any fins a 250.000 visitants. La gent que vingui també gaudirà dels comerços, dels hotels, dels restaurants i dels taxistes.



Com combatran la prevenció contra la ludopatia?

Des del 2004 treballem en la lluita contra l’addicció al joc. Vam començar a fer-ho a Suïssa. A Andorra aplicarem exactament els mateixos principis que s’han posat en marxa en aquell país i els farem evolucionar i els modernitzarem. Tot el personal estarà format i quan notin algun indici, anirem a veure el client per fer-li entendre que no ha de jugar de manera excessiva. Si ho intentem tot i no ho aconseguim, li demanarem, per exemple, que vingui una vegada per setmana i si els problemes continuen, tindrem la possibilitat de prohibir la seva entrada.



En altres països propers on s’han volgut instal·lar casinos hi ha hagut una part de l’opinió pública que hi està en contra pels riscos de ludopatia i de blanqueig de diners. Quina visió creu que es té del joc?

Des de la infància, l’home ha jugat sempre. I quan creixem, també juguem. A l’Àsia, el joc no està prohibit perquè el fet de jugar és normal. El que fa falta és regular-lo, sobretot quan es tracta de diners. També s’ha d’estar atent als clients; no volem clients malalts sinó amb bona salut i per això posem en marxa els conceptes de lluita contra l’addicció i el blanqueig. El grup té una imatge i som molt estrictes amb la gestió dels casinos.



Com s’està adaptant el món dels casinos a la competència del joc ‘online’?

Quan jugues per Internet estàs sol davant de la pantalla. Treballem en un casino que serà un punt de trobada social i aquesta és la diferència amb els jocs online. Al casino hi haurà espectacles, restaurants i bars. Ha de ser un lloc social i de convivència. No estem en competència amb Internet perquè són dues vies diferents. Si es vol jugar sol un es pot quedar a casa, però si vol jugar amb amics vindrà cap al casino.

