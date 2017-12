“Caldea és una gran candidata per al casino, ningú ha de descartar-la”

Pedregal defensa les possibilitats del termolúdic per la “magnificència de l’edifici”, la ràpida obertura que permetria i “la simbiosi comercial” entre projectes

Actualitzada 12/12/2017 a les 07:07

Miguel Pedregal (Madrid, 1972) és el director general de Caldea. Creu que el casino seria una bona oportunitat per al termolúdic i defensa que hi naixeria amb el suport d’una marca consolidada.



Cinc de les tretze ofertes pel futur casino han triat Caldea com a ubicació. Què la fa una candidata atractiva?

Caldea té uns atributs que la converteixen en una gran candidata per acollir el casino, ningú ha de descartar-nos fins al final. Per la magnificència de l’edifici, i perquè penso que la possibilitat de simbiosi comercial entre el casino i Caldea, si comparteixen edifici, serà molt important. L’operador que munti el casino aquí té una sèrie d’avantatges i al final a tots ens ha de preocupar que el projecte sigui exitós; el nou negoci es nodriria des del moment zero de les 400.000 persones l’any que rebem, a més del reconeixement consolidat de la nostra marca.



Les propostes sense edifici exclusiu compten al plec de bases amb 10 punts menys. Això no els treu moltes possibilitats?

No. És veritat que tal com està plantejat el concurs tenim un cert hàndicap. El local que tenim no es pot considerar com un edifici independent, per bé que té entrada i sortida independent i accés directe des del pàrquing, i que funcionaria d’una forma absolutament autònoma al negoci termal. Tot plegat, es compensa per un altre dels apartats de puntuació: el que valora amb fins a set punts l’obertura ràpida del nou casino. En aquest sentit puc dir que seria l’aposta d’implantació més immediata.



Entén que es valori més un edifici que sigui exclusiu?

No entenc per què s’ha establert aquesta condició. Per curiositat he anat a nous casinos que s’han obert a Madrid i puc dir que es troben en edificis que no són exclusius, que tenen d’altres activitats. No sé per què aquí ha estat tan important aquesta qüestió de l’exclusivitat de l’edifici. Però a pesar d’això, penso que Caldea té d’altres atractius i avantatges, que continua sent una de les favorites.



N’està convençut?

Sí, una altra qüestió molt important és que cinc operadors han confiat en Caldea com a ubicació idònia. És de llarg la que més candidats té respecte a d’altres.



Vostè ha pogut conèixer de prop les propostes que presenten Caldea com a candidata (Casinos d’Àustria, Novomatic, Cirsa, PVG Casinos i Mercury). Tenen bon nivell?

Hem col·laborat amb els diferents equips d’aquestes empreses, amb les quals s’ha signat un preacord. Cadascú té una òptica i una visió diferent, podem combregar més amb unes que amb d’altres, però totes fan unes propostes bastant consistents. Estem parlant de grans empreses, grups de joc internacionals que tenen equips i recursos. Ningú ha presentat una proposta per veure què passava, sinó que totes estan treballades.

El preacord s’ha signat amb tots cinc?

Sí.



Com és el local en el qual estaria situat el casino si guanyés una de les ofertes que aposten per Caldea?

És un local que està a peu de car­rer, que es troba a sota d’Inúu. Té un costat que dona al carrer François Mitterrand i un altre costat que dona al riu, on es podria fer una entrada molt atractiva i es podria connectar amb la resta de l’edifici o no, o pot funcionar d’una forma totalment independent, amb entrada i sortida pròpies i amb accés des del pàrquing.



Quants metres quadrats són?

En total nosaltres tenim 3.000 metres quadrats que estarien dins d’aquest acord de lloguer.



Té una oferta favorita?

No, nosaltres hem arribat a un preacord amb els cinc operadors i tenim la confiança plena que l’òrgan d’avaluació de les diferents propostes farà una molt bona feina i segur que guanyarà el projecte que ofereixi beneficis més significatius per al país. Ens agradaria que fos Caldea i si és així segur que escolliran la millor de les cinc propostes. Si no és aquí ho acceptarem.



El casino serà bo per al conjunt del país?

Sí, sens dubte. És una activitat que al final és una activitat d’oci més. És un lloc on vas, jugues una estona, després fas un sopar, veus un espectacle i marxes. Jo, per exemple, en el context del concurs, he anat un parell de vegades a veure algun casino a Madrid i veus que hi ha turistes. El normal no és trobar-te gent que s’està jugant una fortuna. Com més oferta turística, millor.



La consellera a la minoria del PS a Escaldes Cèlia Vendrell va dir que no el veu compatible amb l’aposta més familiar de Caldea. Què en pensa?

Caldea és un espai on tenim una part important de públic familiar, però també tenim moltes parelles de diferents edats. Per exemple, Inúu és un espai que és només per a adults. Treballem amb un públic universal.



Vostè assegura que a Caldea la implantació seria ràpida. Quant podria trigar a obrir?

Entre 8 o 10 mesos. Al començament del 2019 podria estar operatiu. Aquesta data suposa un avantatge d’un any i mig respecte de qualsevol de les parcel·les en què es proposa construir, que no és poc. És la inversió prudent, amb menys riscos.



Tres de les empreses que proposen Caldea presenten també altres opcions. Tenen pla B per al local on podria anar el casino si al final no és escollit?

Estem començant a dissenyar-lo, quines activitats hi caldria, en règim de lloguer o d’explotació pròpia. Però ara ens hem de reivindicar com una proposta a tenir molt en compte per acollir el casino, una de les favorites.



Sobre el termolúdic, el 2016 va aconseguir-se l’equilibri dels comptes. Com anirà el 2017?

Quedarem en números negres. Tinc projeccions, però abans d’anunciar-les he d’informar el consell d’administració.



Quina serà la xifra de visitants?

Superarem les 400.000 persones, feia molts anys que no es passava aquesta barrera.

