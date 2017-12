“El suport que hem tingut i hem donat a DA no ha de canviar pas”

Defensa l’informe de la reforma comunal com una col·laboració perquè el Govern faci millors lleis i assegura que la corporació està unida i troba fórmules per tirar endavant

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Insisteix que la relació amb DA no ha canviat, que ningú li ha dit que “hi hagi més entesa amb UL” i que hi ha unió a la corporació, en declaracions a la ràdio del Diari .



S’ha enrarit la relació amb el Govern pel ràfting i altres afers per l’informe que vostè va demanar sobre la constitucionalitat de la reforma comunal?

Crec que no, que cadascú ha fet la feina com creia que l’havia de fer. Si es refereix a competències i transferències entenem, no per Sant Julià sinó per Andorra, que hi pot haver algun indici que no sigui constitucional, i la meva obligació com a andorrà, com podria ser la seva si veu que una cosa no està prou ordenada, és dir-ho. El que hem de fer és fer les coses bé i no en un sentit crític, sinó de col·laboració, hem de col·laborar i així ho hem fet amb el Govern perquè tregui les millors propostes i que el Consell aprovi les millors lleis possibles, perquè són les que haurem de continuar tenint, i si estan ben fetes tots anirem millor, i si ens ha semblat que hi podia haver un error, que potser no hi és, el que hem de fer és dir-ho, i si algú volgués fer alguna altra interpretació, no hi és.



Però aquests dubtes es mantenen, perquè les lleis es van aprovar com estaven?

Es mantenen i ara els grups parlamentaris estic convençut que faran la seva feina i miraran fins on arribar, fins on va la seva responsabilitat, i com a responsables que són crec que faran el que creguin que han de fer.



Confia que sigui via el recurs al TC del PS i Liberals com es puguin resoldre els dubtes?

Els consellers prendran les decisions oportunes i faran el que creguin que han de fer, no el que els diré, faltaria més. Hem donat l’informe a qui l’havíem de donar, tots els consellers el tenen i si algú vol presentar un recurs el farà, però no és cosa nostra, és cosa del Consell.



Reconeix que l’informe de Sant Julià va posar en perill l’aprovació de la reforma?

Jo no he de reconèixer res més que el que he fet, i si una cosa no està bé, m’informo, aporto la informació convenient, la disposo a qui l’he de disposar i els consellers voten i fan la seva feina.



Les relacions amb el Govern han canviat?

Jo crec que no, almenys per la meva part no, i si algú ha fet males interpretacions serà l’altre que ho ha fet. Hem fet el que enteníem que havíem de fer, ho hem presentat quan ho hem tingut i hem exercit la nostra responsabilitat. Tenim les mateixes relacions de sempre.



DA sí que s’ha distanciat de Laurèdia en Comú?

No, si algú fa la seva feina i se l’acusa que la fa malament, això seria un problema. Potser si algú s’ha allunyat d’algú altre serà en l’àmbit personal, però jo particularment no m’he allunyat de ningú.



Laurèdia en Comú estava fent un procés amb DA per convertir-se en partit polític.

Aquest és un altre tema. Laurèdia en Comú és un partit que s’ha presentat a aquestes eleccions i s’ha de confirmar com a tal, però són coses diferents.



El procés per ser partit comptava amb el suport de DA.

El suport que hem tingut de DA i que hem donat a DA no ha de canviar pas. Som independents, ens hem presentat en unes comunals i hi havia gent amb diferents sensibilitats, i això s’ha de respectar i cadascú actuarà com cregui oportú. Hem tingut col·laboracions amb DA que no s’han trencat i molta gent ens va donar suport sent de DA a les comunals, però seguim sent independents i ens portem bé amb un partit i amb l’altre, i l’altre.



La plataforma es convertirà en partit?

Laurèdia en Comú demana per ser partit perquè potser es vol presentar a les pròximes comunals i, per tant, ha d’estar creat i així s’havia de fer, i si té altres vocacions això ho dirà LC, de la qual jo no soc el portaveu.



Però és el càrrec més important que tenen.

Com a càrrec electe. Ens hem presentat a unes eleccions i crec que tenen vocació que pugui continuar almenys com a voluntat comunal i segurament així serà, i per tant presentaran els estatuts oportuns i faran la feina que hagin de fer.



DA donava suport a Laurèdia en Comú i ara està fent una aproximació a Unió Laurediana, que és l’oposició al comú.

DA ens podia donar o no suport, això depèn dels membres, estic convençut que molts ens van donar suport com en van donar altres d’altres partits. No és un problema de sigles, LC té vocació comunal i és veritat que molta gent que dona suport a DA també ens va donar suport a nos­altres, però són dues coses independents.



Què li sembla aquesta aproximació de DA a UL?

No sé quina aproximació tenen, els ho hauria de demanar a ells.



El conseller Joan Vidal ha marxat de DA, quina relació hi té? Es diu que és el membre de la corporació més proper.

Està de baixa en aquests moments i no tinc res a dir sobre les decisions personals que ell prengui d’entrar en un partit o sortir d’un altre.



Hi ha unitat a la corporació?

Generalment, sí, a vegades hi ha discrepàncies i entrem en debat i acostumem sovint a trobar decisions en les quals tots ens sentim còmodes i ho tirem endavant.



Hi ha hagut tensions de Vidal amb el personal del comú?

No parlo mai del personal del comú.



Hi haurà millores salarials per als empleats al pressupost?

Això és més complex perquè depèn d’altres factors, si som capaços d’arreglar Naturlandia, i veurem les quantitats de les transferències. Hauríem de mirar si podem arreglar una mica els sous perquè fa molt temps que no s’han tocat i la nostra vocació és tocar-los dins de les limitacions financeres.



Seria l’IPC o altres conceptes?

El que toqui perquè s’hauria d’analitzar fins on podem arribar.

