“Quan es busca un acord s'han de respectar les obligacions de la UE”

Actualitzada 10/12/2017 a les 12:54

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

Ambaixador britànic des del 2013, Simon Manley ha visitat Andorra aquesta setmana per reunir-se amb el Govern i abordar les respectives negociacions amb la UE i afers bilaterals referents als 726 residents o als 130.000 turistes anglesos que hi ha anualment.



Quina és la posició britànica sobre les negociacions d’Andor­ra amb la Unió Europea?

Pensem que és una negociació molt important i hi donem suport. Esperem que sigui un èxit i som optimistes. És important que compartim les informacions sobre les negociacions pròpies.



Tot i que són de signe contrari, Andorra per acostar-s’hi i vostès per distanciar-se’n.

Sí, però al final el que és rellevant és que sortim de la UE però no d’Europa. Som i serem un país europeu amb els mateixos veïns i valors de sempre i volem aconseguir un acord amb una UE amb qui tindrem una relació molt estreta. Hi ha certs vincles entre les dues negociacions perquè tractem els mateixos temes però des d’òptiques distintes.



Vostè defensa una Europa flexible. Creu que la Unió Europea hauria de respectar les demandes d’Andorra?

És una negociació. Volem que la UE sigui un èxit, però part d’aquest èxit passa perquè tingui una relació cada cop més estreta amb països com Andorra, San Marino i Mònaco. És important que els britànics que viuen aquí o les empreses que puguin venir a invertir vegin que hi ha una relació fluïda entre les parts.



Però entén que una part del país pugui rebutjar l’acord si no es respecten les particularitats?

Quan busquem una relació més estreta amb la UE sigui com a membre o via un acord hem de respectar les obligacions de la institució i hi ha d’haver un equilibri entre les obligacions de la institució i els costums o drets de cada país. Entenc perfectament el procés d’integració que està fent el Govern d’Andorra en aquests moments. Cada país té els seus propis reptes.



Per aconseguir aquest equilibri que comenta hi hauria d’haver renúncies per ambdues parts?

És important ser flexible però com a país que està sortint de la UE donem suport a la via d’integració europea perquè volem una UE cada cop més forta i amb èxit. Ara bé, per tenir una bona relació amb els seus veïns i amb els països tercers la UE ha de tenir també un reconeixement als costums i normes de cada país.



En el cas d’Andorra, un d’aquests “costums” és mantenir el tracte preferent del tabac. La UE ho hauria de tenir en compte?

Sí, aquesta serà una part important de la negociació, però no tenim una posició nacional. Ho deixem a judici de la UE tot i entendre que és un punt molt important.



Com és la comunitat britànica d’Andorra?

En primer lloc dir que la quantitat de britànics que viuen aquí és realment impressionant a nivell proporcional. És una comunitat que fa molts anys que és aquí i molts tenen vincles amb el món de l’esquí, dels esports d’hivern i d’estiu, com la bici de muntanya i el ciclisme, o amb el sector financer.



I no ha evolucionat?

Fa bastants anys... En els últims deu anys ha estat més o menys el mateix i en els últims cinc ha crescut una mica.



Es posen en contacte amb l’ambaixada i el consolat?

L’assumpte més popular és demanar els papers per casar-se, que vol dir que estan contents aquí, a Andorra [riu].



I l’afluència turística, va en augment?

Sí, sí! Sobretot pel tema de la neu.

Un factor important són les comunicacions. L’aeroport de la Seu aniria molt bé, imagino.

L’augment de turistes passa perquè millorin les comunicacions entre Andorra i el món de fora. Si les comunicacions milloren es facilitarà l’accés del turista britànic. Com més fàcil sigui venir aquí més turistes vindran.



Com afectarà el Brexit els andorrans que vulguin anar a viure, treballar o estudiar allà?

Hi ha aspectes que sabem que hem de millorar, com els tràmits. Veurem què podem fer, però espero que continuï sent un bon lloc per estudiar i treballar. El Regne Unit segueix atraient talent de tot arreu. El nostre ADN és ser una economia oberta. Tenim les universitats més internacionalitzades del món.



Com veu la situació de Catalunya?

Amb una barreja de tristesa pels esdeveniments de les darreres setmanes i d’optimisme perquè el 21 de desembre Catalunya pugui avançar dins d’una Espanya unida. La nostra posició com a país és clara: s’ha de respectar l’estat de dret, la Constitució.



Entén el que va passar l’1 d’octubre?

La decisió dels tribunals va ser clara: no va ser un referèndum legal i no reconeixem el resultat.



Em referia a l’ús de la força per part dels cossos policials de l’estat espanyol...

Per a nosaltres el punt clau és el respecte a l’estat de dret i la Constitució.

