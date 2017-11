opina que el cap de govern va voler animar la resta de corporacions donant exemple amb la seva, i xifra les pèrdues en 100.000 euros. Creu que l’arribada del casino seria molt important

“Escaldes som la parròquia més perjudicada en transferències” El conseller liberal està content de la seva incursió en política. Xavier Pujol

Actualitzada 29/11/2017 a les 07:20

És director del centre esportiu dels Serradells i fa dos anys que es va iniciar en política, un viatge que de moment troba apassionant.



Se sent útil en el paper de conseller a l’oposició?

Amb el sistema electoral que tenim, la minoria té poc a dir i depèn molt dels presidents de les comissions que ens facin sentir més partícips. Algunes són només informatives, però en altres tenim l’opció de dir-hi la nostra. En general veig que als comuns es fa més gestió que política.



Les polítiques de la majoria són les millors per a la parròquia?

En moltes coses coincidim, però en el capítol d’inversions no anem pel mateix camí. Per exemple, amb les piscines que s’estan fent, ja que nosaltres érem partidaris d’usar aquest espai per fer-hi un aparcament i traslladar la instal·lació a un altre indret molt més a la vora dels centres escolars. En canvi, amb l’adquisició de la parcel·la de l’antic Hotel Casino estem molt satisfets.



Veu el casino instal·lat a Caldea?

Està clar que el termolúdic és un dels motors econòmics del país i també de la parròquia, i enguany ha presentat unes xifres favorables. Fins i tot s’han repartit dividends entre els accionistes. És un lloc ideal i esperem la decisió de Govern, però seria important que anés allà.



També es contempla la zona del Clot d’Emprivat.

Que nosaltres sapiguem, de les nou propostes que es van presentar, cinc ho van fer a Caldea i dues més al Clot d’Emprivat, així que és un orgull que tanta gent vulgui instal·lar-se aquí.



El Clot d’Emprivat és la nova zona de moda?

Ara mateix és el punt més car del país i també el principal eix comercial, sense cap mena de dubte. Aquí és on vol venir la gent i també els turistes, i cal tenir els ulls tancats per no veure-ho. Això no vol dir que el projecte de Carlemany i de Meritxell no sigui molt beneficiós per a Escaldes i Andorra la Vella.



Li agrada la presentació del projecte que es va veure a la Fira d’Andorra la Vella?

Crec que hi ha hagut manca d’informació entre les dues parròquies, i això ha provocat per exemple que no vagin alhora. Del projecte en vam parlar per primera vegada en una comissió aquesta setmana. Era la primera informació que rebíem, però també li diré que vaig veure que consellers de la majoria tampoc n’havien vist res. Sembla que el punt de partida és positiu.



El Tribunal Superior va enviar al Constitucional l’article 36 de la Llei dels agents de circulació.

L’aute ve a dir que aquest punt no seria constitucional. És una situació similar a la Llei de competències i transferències i crec que seria desídia per part dels legisladors no fer res al respecte.



El partit Liberal portarà aquest projecte de llei al constitucional. Quina és la seva visió?

Penso que si s’analitza bé, som la parròquia més perjudicada amb el sistema de repartiment. Crec que el cap de Govern va utilitzar la seva parròquia per donar exemple als no convençuts. En els dos primers anys, Escaldes perdrà uns 100.000 euros, i això que som els que més feina hem fet, tant amb l’actualització del cens com amb les separatives.



La majoria ha fet força aparcaments aquest mandat. És un dels punts forts?

És un negoci molt lucratiu, ja que ens aporta entre 3 i 4 milions d’euros en entrades i tiquets. És un dels punts forts de la parròquia, i juntament amb el Clot d’Emprivat, ens ajuda a ser la capital econòmica del país.



Per tant, estan d’acord amb l’aparcament d’Escaler?

No podem dir que no a aquesta infraestructura, però creiem que 10 milions d’euros per 500 places és un cost massa elevat. Nosaltres els destinaríem a fer altres aparcaments, també a la zona alta, amb imports molt menys elevats.



I del vehicle a la bicicleta elèctrica. Què li sembla el projecte?

A veure, tot el que sigui millorar la circulació amb vehicles no contaminants és important, però tampoc ens equivoquem, tot el que és net i verd és popular però no sempre rendible, i es veu en les aportacions que han de fer les administracions en un negoci privat. És evident que aquí no hi ha negoci.



És partidari d’incrementar la subvenció a la Unió Proturisme?

És una organització sense ànim de lucre on tots els components treballen voluntàriament per a l’or­ganització de festes i esdeveniments culturals de la parròquia. Qualsevol subvenció és un estalvi per a les arques comunals.

