“He après que no has de tancar cap opció, ni de DA ni de ningú”

Destaca que no renunciarà als principis per anar en una llista i que “no passa res” si no hi contacten per ser candidata, i assegura que se sent satisfeta de la trajectòria que ha tingut

Remarca que està concentrada en la feina parlamentària, que ningú l’ha sondejat per a les eleccions i no tanca la porta a formar part d’alguna llista, en una conversa a la ràdio del Diari.



Se sent més propera ara al Govern? Per exemple, ha votat a favor de la reforma comunal.

Les meves conviccions segueixen sent les mateixes, em considero dintre de l’entorn progressista socialdemòcrata. I crec que el tema de transferències i competències és poc d’ideologia política, i li vaig donar suport perquè amb els cònsols que vaig tenir l’oportunitat de parlar em van dir que ho havien consensuat i l’opció que oferia el PS no hi havia cap consolat que hagués dit: “Jo la firmo.” I després informes que uns deien que era constitucional i altres, no. Si els cònsols de forma majoritària hi estan d’acord no acabava de trobar-me amb eines suficients per anar-hi en contra, però fins a l’últim moment vaig tenir dubtes pels informes.



Què li sembla la proposta d’SDP de fer un Govern amb Liberals i el PS, i amb acords a les llistes territorials?

Sempre quan arriben les eleccions els partits més petits intenten aquests acords perquè el sistema electoral penalitza molt a les territorials i és un clàssic. Probablement amb tanta varietat d’ideologies no és tan freqüent, però sí que la legislatura passada ja s’havia parlat d’algun acord d’aquesta mena. Nosaltres a Ordino hi va haver una mica d’apropament al grup liberal per intentar fer una llista que al final no va prosperar. Sempre es fan aquest tipus de moviments perquè si vols governar has d’acceptar que has de guanyar alguna territorial, és molt difícil aconseguir suficients consellers a la llista nacional per poder governar.



El PS i Liberals històricament han estat molt allunyats.

Depèn de les possibilitats amb què es vegi cadascú perquè si Liberals veu que pot guanyar sol preferirà fer-ho, perquè és un partit molt més gran i té possibilitats. Per als partits petits és difícil fer territorials, però també com més territorials tinguis més suport podràs donar a la nacional, perquè a la gent li costa votar per una cosa a la nacional i per una altra a les territorials, i és difícil votar una cosa a la nacional i un max mix a la territorial.



Quines opcions electorals veu per als excompanys d’SDP?

Tenim un sistema que premia més els partits grans i penalitza els petits perquè les possibilitats d’accedir a les territorials són difícils, i inclús si vols fer un grup d’oposició prou sòlid, i tot depèn del plantejament i l’estratègia que es vulguin plantejar, que evidentment desconec.



Li sembla una bona opció que Jaume Bartumeu pugui tornar a ser candidat a cap de Govern?

És lliure de fer el que li sembli, ell sabrà el que ha de fer i no soc jo qui ho ha de decidir. Per mi, totes les opcions són bones sempre que faci el que considera que ha de fer, mai no m’he pres la llicència de dir si algú és bo o dolent. Són adversaris polítics i per mi són bons tots, i si fos candidata hauria de veure què he de fer per contrarestar la força d’aquell candidat i tampoc m’agradaria que m’ho diguessin a mi.



Com veu la situació de Liberals amb la crisi interna que tenen?

És una mica complicada, conec el que he seguit per la premsa. És un partit que va haver de superar un moment molt complicat amb una pèrdua de militància i confiança important, molts van anar cap a DA, un grup de persones va creure en el projecte liberal i va tirar endavant i sempre en aquest procés venen daltabaixos. Com a grup parlamentari que és el que tinc més a prop es veu certament cohesionat, no els veig dividits. I les dretes tenen la facilitat que tot i les seves dificultats troben fórmules per salvar-les i tirar endavant, i vull creure que serà així.



Les esquerres són les que es divideixen?

Sí, són més idealistes i és el mateix a tot arreu, costa més superar les diferències i ho patim més, i els de dretes tenen més facilitat per superar-ho, i no és d’aquí, a tot arreu és una qüestió que ja ve de la seva manera de fer, probablement.



Se situa ara en sintonia política amb algun partit?

Amb ningú, segueixo sent independent i no tinc cap intenció de moure’m. Amb la feina que tinc no tinc temps de pensar això i necessito pair moltes coses.



Per a les properes eleccions es veu a casa o en una llista?

No hi penso i no vull fer plantejaments perquè n’hi ha prou que t’ho plantegis perquè surti tot el contrari. Entenc la política com un parèntesi a la vida i el final pot ser ara, a final de legislatura o més endavant, és el que encara no sé ben bé, però tampoc no em vull ofuscar perquè no és una cosa que m’angoixi, no vull perpetuar-me políticament i mai el que fas és a gust de tothom. He intentat fer la feina el millor que he pogut i algunes coses les hauré fet més bé, en d’altres m’hauré equivocat i assumeixo els errors, però em sento satisfeta amb la meva trajectòria. Ara no em resulta cap problema acabar i tornar a la meva feina que he tingut al SAAS, i per això no m’angoixa i la feina m’agrada.



Està disposada a continuar?

Pots continuar treballant pel país des d’altres llocs i no des de primera línia política. Ara no ho sé. Tinc clar que no vull renunciar als meus principis, si encaixen, fantàstic, però han d’encaixar, per mi és bastant important.



Es veu en un projecte com el de DA, que és molt ampli ideològicament?

No parlo ni d’un projecte ni de l’altre. Comparteixo idees, maneres de veure amb DA, algunes amb Liberals, i algunes amb el PS i SDP, perquè intento no centrar-me en una ideologia, sinó ser pràctica, perquè les coses també són ser capaç de donar resposta a les necessitats i de vegades a través d’una ideologia molt rígida no n’ets capaç, perquè el ciutadà és plural i la situació econòmica i social també, i aquestes visions plurals ajuden que donis més respostes i mantenir l’equilibri per a tothom.



No tanca la porta a formar part d’una llista de DA?

Amb l’edat que tinc no tanco la porta a res, no em queda gaire vida professional i he après que a la vida mai no has de tancar cap opció, ni de DA ni de ningú.



Però aniria amb d’altres partits, el PS i SDP, d’on ha sortit?

No, però coses més difícils hem vist en aquest país. Quan dic que no tanco vull dir que es pot col·laborar en moltes coses.



Fa uns mesos semblava més decidida a deixar la política.

Evidentment les circumstàncies en un moment et fan veure les coses d’una manera o una altra i quan tornen al seu lloc t’ajuden a ser més realista. I ni vull ni no vull, no vull pensar en això, no vull perdre el temps a ofuscar-me amb això i com que tampoc ningú m’ha generat aquesta necessitat em centro en la feina, i si no ve ningú no passa res, no és cap problema, si ve algú ho sospesaré. Ara és molt més que no i entendre que el parèntesi es pot haver acabat i no passa res.



Com veu el relleu a DA?

Entenc que Martí és un personatge molt particular, amb una trajectòria política molt important, ha portat DA a una victòria històrica la legislatura passada que no m’agrada personalitzar i vull veure que era un treball d’equip i que tothom va tenir la seva importància. Quan marques el llistó tan alt trobar algú que pugui generar aquesta afinitat no deixa de ser un repte per al partit i per a qui accepti i aquests reptes poden ser estimulants.

