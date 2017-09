“Hem de canviar la Llei del sòl però no sabem com fer-ho”

La cònsol menor d’Encamp creu que podria ser una bona acció per a tots els comuns i vol parlar amb els consellers generals. confia d’acabar el mandat amb el programa esgotat

Actualitzada 25/09/2017 a les 07:05

Arnald Sanllehy Encamp

Esther París celebra que el comú hagi superat una etapa difícil, a nivell de finances, i és optimista a l’hora d’encarar els plans de futur. Diu que el pla de dinamització s’aprovarà a final d’any i no comparteix les crítiques sobre la manca d’inversió a la parròquia.



Quin balanç faria de l’acció de Govern en aquest mandat?

Portem dos anys i per a nosaltres és molt positiu. Podem realitzar molts dels projectes que ja portàvem de la legislatura anterior, i sobretot hem pogut arreglar les finances comunals.



Això els va obligar a endarrerir l’inici de l’activitat?

Com que no vam aprovar el marc pressupostari fins al juny no vam poder fer adjudicacions, però des d’aleshores portem un bon ritme. La intenció és arribar al final de la legislatura amb tot el que portàvem al programa.



Quins són els nous projectes que tenen en marxa?

Vam adjudicar la segona fase de l’itinerari cultural i s’acabarà abans de l’estiu del 2018. Hem condicionat l’aparcament de Prada de Moles i la guarderia del Pas de la Casa, que volem que obri el curs del setembre del 2019. Això com a grans projectes, però mentrestant seguim treballant en obres menors de rehabilitació i arranjaments.



El sector turístic de la parròquia es queixa de la poca activitat, quines mesures estan prenent per posar-hi remei?

Nosaltres fem moltes activitats esportives, sobretot. El sector hoteler es queixa de la temporada baixa, no de l’hivern, però per això apostem pels esdeveniments puntuals, com ara l’Spartan Race, les rutes de trail, que estan a punt d’oficialitzar-se, o la Purito. Tot això dinamitza l’activitat de la parròquia i fa que vinguin més persones.



Quan s’aprovarà, precisament, el pla de dinamització?

Encara hi estem treballant des del departament d’administració i reactivació econòmica, i està bastant avançat, però no el podem treure encara perquè falta polir-lo una mica. Estarà llest a finals d’any i encara estem mirant si contractarem una empresa externa o ho fem amb els tècnics de la casa per acabar de definir-lo.



Fa pocs dies va finalitzar l’Spartan Race amb un gran èxit de participació.

Pel que vam veure, hi havia molta gent. Creiem que són unes 10.000 persones, entre participants i acompanyants, les que van venir i el millor és que no només estaven a Encamp o al Pas, sinó que la resta de parròquies també se’n van beneficiar perquè no hi cabien tots aquí. Ha ajudat tot el país.



La seva continuïtat és una prioritat per al comú?

Ho hem de parlar encara, però és important per a nosaltres. És molt positiu que en dos anys s’hagi consolidat tant. Hem passat de 2.000 participants a 4.500 i volem mantenir-la i ampliar-la.



El primer secretari del PS, David Ríos, va criticar la manca d’inversions del comú i de Govern. Què li respondria?

Que no és cert. S’està fent molta inversió tant a Encamp com al Pas de la Casa. Entre les dues institucions estem arreglant la sortida d’Encamp, el vial de la carretera de l’Obac, la inversió del Rosaleda, etc. Estem treballant en molts projectes i les inversions que hem fet han estat molt superiors a les que ell deia.



L’alberg de la Baronia ha estat un punt calent per la seva gestió. Saben ja com es resoldrà?

Estem estudiant si li podem donar un nou ús o si traiem un nou concurs per adjudicar un nou projecte. No tenim terminis encara, però hi estem treballant.



En un consell de comú passat es va dir que es proposaria canviar la Llei del sòl, un projecte que s’ha de fer des del Consell General.

Hem de canviar aquesta llei, però encara no sabem com fer-ho, i per això volem iniciar converses amb els grups parlamentaris, per conèixer la seva opinió i veure si és possible aconseguir-ho. Potser avui el problema només és a Encamp, però algun dia podria afectar un altre comú.



S’han avançat negociacions amb els comuns d’Escaldes i d’Andorra la Vella per la targeta única d’aparcament?

Sí, tenim l’acord, però encara hem de veure com s’adapten els sistemes informàtics de pagament. Nosaltres i Escaldes utilitzem el mateix software, però la capital no, i s’hauria d’integrar al nostre a través del núvol. La qüestió és veure si és segur fer-ho així.



Els preus, per això, serien els mateixos?

No, cadascú tindrà les seves tarifes i els seus descomptes. El que busquem és la facilitat per a l’usuari, que amb una única targeta podria aparcar en qualsevol de les tres parròquies.



Hi ha alguna sorpresa per a l’Encamp en clau de llum 2018?

Aquest any va anar molt bé i li donarem continuïtat. Volem donar més força als grups de la par­ròquia i del país, i potser fer un parell d’actuacions amb un format més gran.