“Des de Catalunya a l'Occitània la gent lluita per la seva identitat”

director, solista i compositor, avui i demà la seva formació es converteix en guia improvisada pel patrimoni arquitectònic andorrà, amb concert en edificis emblemàtics

Gilles Colliard, director de l’Orquestra de Cambra de Tolosa, assumeix avui un paper amb un punt d’excepcional per a un músic: el de guia pel patrimoni arquitectònic. Bon coneixedor de l’art –especialment el barroc, puntualitza–, va triar edificis singulars on aquest cap de setmana tocarà amb els seus músics un repertori seleccionat amb molta cura. Una activitat organitzada des de l’ambaixada de França en el marc de les Jornades europees del patrimoni.



Aleshores coneix bé el patrimoni andorrà?

La idea de fer aquests concerts és ajudar a descobrir, tant a la gent d’Andorra com a la que vingui de fora, de Tolosa