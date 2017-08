El conseller d’SDP creu que cal deixar “una mica de costat” les propostes de més “pes polític” per anar junts el 2019 i afrontar les reformes més urgents, com és la de sanitat

Víctor Naudi, que va ser ministre d’Interior del 2009 al 2011, avalua l’actualitat política i l’inici del nou curs al setembre amb les eleccions del 2019 planant sobre alguns partits.



Què en pensa de la proposta de gran coalició de la consellera del PS, Rosa Gili, per derrotar DA a les eleccions del 2019?

Celebrem que la senyora Gili vingui a la nostra proposta. Recordem que fa mesos el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va fer-ne una en aquest sentit. La diferència és que nosaltres no proposem una coalició per anar en contra d’algú, sinó que davant la incapacitat del govern de Toni

