“Ens agrada fomentar els valors de l'esport entre els joves”

Retirat fa 13 anys, un dels millors jugadors d’handbol del món dirigeix un any més, i ja en van 19, el seu campus al Principat i analitza l’estat del seu esport al país i de la seva altra passió, el Barça

El Campus Enric Masip va abaixar ahir la persiana de la 19a edició, i el seu màxim responsable ja pensa en sorpreses per l’aniversari de l’any vinent.



Quina valoració fa del campus d’enguany?

Després de 19 anys ja ho tenim tot per la mà. Són molts anys dedicant-nos a fer aquestes estades a Andorra. Vam començar l’any 1996 amb un clínic, i d’aquí va sortir el campus. D’alguna manera, l’arrelament de l’handbol a Andorra el vam obrir nosaltres.



Però durant aquests dies no només ensenyen handbol.

No, també incidim en els valors que fomenta l’esport en general, com ara treball en equip, companyonia, esforç