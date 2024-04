Possible retorn?

Actualitzada 08/04/2024 a les 05:54

Jonathan Nolan no es troba en el millor moment, però no perd l’esperança. A final de 2022, HBO va cancel·lar Westworld després de quatre temporades (i abans d’arribar a un desenllaç) i Warner Bros. Discovery va retirar l’ambiciosa sèrie del catàleg de la plataforma. Un any després, Amazon Prime Video, la seva nova llar creativa al costat de la seva sòcia Lisa Joy, va cancel·lar The peripheral (El perifèric) a causa de les vagues d’actors i guionistes. Ara, mira al futur amb l’estrena de Fallout en l’horitzó, si bé encara no descarta tornar a projectes passats.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el productor executiu no ha amagat la traumàtica i prematura fi de Westworld i, en ser preguntat per la possibilitat que torni, s’ha mostrat optimista al respecte. “Sí, al 100%. Vaig trigar vuit anys, amb un canvi de director pel mig, a tirar endavant Interstellar, i ho vaig aconseguir. Sempre vull acabar les històries que començo”, ha expressat Nolan, que també ha volgut subratllar que no el va molestar especialment el salt de la ficció d’HBO Max a serveis gratuïts.

“Aquella part no em va molestar. Però en termes d’acabar la història, no sempre reps el temps que necessites”, ha remarcat, afegint que se sent “molt orgullós del que vam fer. Crec que seria un error mirar enrere i sentir només penediment. En tot cas, encara hi ha el desig d’acabar-la”, ha reblat. A més, es nega rotundament a modificar el seu estil per ajustar-se millor als motlles de la indústria: “Si la lliçó era rebaixar la complexitat o la raresa d’alguna cosa, no vull aprendre aquesta lliçó”.

En espera d’aquesta possible cinquena temporada de Westworld, o del seu retorn a través d’un altre format, Nolan té ara totes les esperances posades en Fallout, l’adaptació dels videojocs de Bethesda, en la qual exerceix de director i productor executiu. L’estrena, ben aviat: aquest dijous a Prime Video.