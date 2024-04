Una sèrie de rècord

Actualitzada 07/04/2024 a les 06:27

Anatomía de Grey garanteix la seva continuïtat per un any més. La sèrie creada per Shonda Rhimes l’any 2005 ha estat renovada per a una 21a temporada i referma d’aquesta manera el seu rècord com el drama mèdic més longeu de la història del prime time dels Estats Units, fita que va establir el 2019 després de superar a Urgencias. És també la sèrie més veterana de la història de la cadena ABC.

L’anunci de la renovació ha arribat després que s’hagin emès només tres episodis de la temporada 20, estrenada al març al canal nord-americà. Un lliurament que serà molt més curt de l’habitual, de tan sols 10 episodis, a causa del retard de l’inici de la producció per la vaga d’actors i guionistes de Hollywood, que va aturar totalment la indústria.

La ràpida renovació és un clar indici de la capacitat de la sèrie per reinventar-se i continuar sent rellevant, després d’haver incorporat un nou grup de metges residents i malgrat que la seva protagonista titular, Ellen Pompeo, ha reduït les aparicions en pantalla.

També és un vot de confiança per a Meg Marinis, veterana de la sèrie, que va agafar les regnes com a nova showrunner en la temporada anterior. Així, la 21a serà la segona tanda de capítols sota el comandament de Marinis, que va substituir Krista Vernoff al final de la temporada 19 després de formar part de l’equip de guionistes, on va començar com a ajudant de producció en el tercer lliurament.

Anatomía de Grey es converteix en la tercera sèrie d’ABC que aconsegueix una renovació anticipada per a la temporada 2024-25, unint-se a títols com Abbott Elementary i 911. Mentrestant, la plataforma Disney+ encara no ha anunciat la data d’estrena de la temporada 20 de la sèrie a Europa.