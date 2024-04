Torna Elle Woods

Actualitzada 06/04/2024 a les 06:38

L’actriu i productora Reese Witherspoon està desenvolupant una sèrie de televisió al costat d’Amazon basada en la icònica pel·lícula Legally Blonde, coneguda en català com Una rossa molt legal, que va protagonitzar el 2001. Així ho van informar ahir mitjans especialitzats dels Estats Units.

Aquest film va ser un gran èxit de taquilla, arribant a recaptar més de 140 milions de dòlars arreu del món, i la mateixa idea cobrarà nova vida de la mà d’Amazon Prime Video i de la productora de Witherspoon, Hello Sunshine, responsable de sèries com The Morning Show, d’Apple TV+. La ficció també comptarà en la producció amb Josh Schwartz i Stephanie Savage, reconeguts per ser els creadors de sèries com Gossip Girl o The O.C., a més de ser els guionistes d’aquesta nova història, la trama de la qual encara es desconeix.

Whiterspoon va donar vida el 2001 a la simpàtica Elle Woods, una jove que després de trencar amb el seu xicot ingressa a Harvard per estudiar Dret amb l’objectiu de recuperar la seva exparella. L’èxit del personatge la va portar a protagonitzar una segona part de la història l’any 2003, que també comptava amb la participació d’intèrprets com Jennifer Coolidge, Bob Newhart o Sally Field.

En l’anunci, avançat per Deadline, no s’han especificat detalls sobre l’elenc que prendrà part d’aquest remake de la història, o si la mateixa Whiterspoon tornarà a assumir el seu icònic rol.

El desenvolupament d’aquesta sèrie respon als esforços d’Amazon de realitzar nous projectes basats en la propietat intel·lectual que va passar a controlar després de l’adquisició de MGM ara fa dos anys. A més de Legally Blonde, la plataforma també té plans de donar una segona vida a projectes com Barbershop (2002), protagonitzada per Ice Cube i Anthony Anderson, o Robocop, paper que va immortalitzar Peter Weller el 1987.