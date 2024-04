Prediccions del Zodíac

L'aire avui està afectat negativament per les influències planetàries. Avui hi haurà molta tensió que no permet que et protegeixis de les petites agressions de cada dia. Avui potser us sentiu extremadament sensible i susceptible. Tens pensat seguir les regles? O te'n sortiràs i manifestaràs el teu enuig davant dels altres? Aquest tipus de dubtes potser resulten una càrrega massa feixuga per a tu avui.