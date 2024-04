Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:53

–The Good Doctor (T7), 23 d’abril a AXN. The Good Doctor arriba a la seva fi amb l’emissió de la setena temporada, a AXN. En aquest tram final, Shaun (Freddie Highmore) afronta nous reptes professionals i personals, entre els quals la paternitat.

–Elsbeth, 23 d’abril Movistar Plus+. Robert i Michelle King continuen donant de si a l’univers dels advocats de The Good Wife. Després de l’spin-off The Good Fight, ara arriba una altra sèrie derivada, protagonitzada per una lletrada molt eficaç, però d’allò més excèntrica: Elsbeth Tascioni (Carrie Preston). L’advocada deixa una reeixida carrera legal a Chicago per ajudar la policia de Nova York a acorralar criminals. La seva astúcia desperta els recels del venerat capità C. W. Wagner (Wendell Pierce).

–Un revés inesperado, 23 d’abril a SkyShowtime. Els Delaney són una família perfecta. Stan i Joy han venut la seva acadèmia de tennis per començar els anys daurats de la seva vida, mentre esperen per gaudir de la jubilació al costat dels seus quatre fills. No obstant això, tot canvia quan una jove ferida truca a la porta de la parella i retorna al matrimoni l’emoció que havia perdut. Un dia, Joy desapareix i els seus fills han de replantejar-se la relació dels pares mentre que els secrets més foscos de la família surten a la llum.

–El premio de tu vida (T2), 24 d’abril a Apple TV+. La vida d’un petit poble va canviar amb l’aparició de Morpho, una màquina misteriosa que prometia revelar tot el potencial de cada resident que la utilitzés. Aquest artefacte va canviar les vides dels veïns, que van començar a replantejar-se les decisions vitals i les van reavaluar segons els designis de l’aparell. La segona temporada aprofundirà més en el dia a dia a Deerfield.

–Them: The Scare (T2), 25 d’abril a Amazon Prime Video. En la segona temporada d’aquesta sèrie antològica de caire policial la trama es trasllada a l’any 1991. Una detectiu de la policia de Los Angeles ha d’encarregar-se de l’assassinat d’una mare d’acollida que ha commocionat fins i tot els agents més experimentats del cos. A mesura que la protagonista s’acosta a la veritat, una cosa sinistra i malèvola s’apodera d’ella i de la seva família.

–El caso Asunta, 26 d’abril a Netflix. L’assassinat de la petita Asunta Basterra va omplir les portades dels diaris i els informatius de televisió el 2013 i es va convertir en un crim mediàtic difícil d’oblidar. Una dècada després, Netflix estrena una sèrie true crime de sis capítols sobre aquest trist succés, amb Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez i Alicia Borrachero al capdavant del repartiment.