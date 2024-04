Prediccions del Zodíac

Avui podries voler arreglar un problema amb algú. De vegades pots comportar-te obstinadament i ser capaç de dir coses feridores. En aquest moment hi podria haver un tema laboral que et preocupa. Podries estar lluitant perquè escoltin la teva opinió sobre alguna cosa important. No t'exaltis, tracta de comunicar-te de manera pacífica ja que el més segur és que els teus comentaris passin desapercebuts.