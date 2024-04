Les sèries del mes (II)

Actualitzada 04/04/2024 a les 05:47

–Star Trek Discovery (T5), 5 d’abril a SkyShowtime. La cinquena i última temporada de la sèrie de ciència-ficció segueix a la Capitana Burnham i la tripulació de l’OSS Discovery en la resolució d’un misteri que els enviarà a través de la galàxia per trobar un antic poder que ha estat ocult durant segles. No obstant això, hi ha perillosos enemics que també l’anhelen.

–Fallout, 11 d’abril a Amazon Prime Video. Aquesta adaptació de la cèlebre franquícia de videojocs ens transporta a un futur postapocalíptic en el qual una guerra nuclear ha destruït gairebé tot el planeta. Ella Purnell interpreta Lucy, una habitant del Refugi 33 que, al costat de la resta dels seus companys, torna a la superfície. Allà descobreixen que hi ha un món totalment desconegut fora de la societat sota terra en la qual han estat vivint fins ara.

–Benjamin Franklin, 12 d’abril a Apple TV+. Michael Douglas interpreta Benjamin Franklin en aquesta nova minisèrie històrica d’Apple TV+. El desembre del 1776, el pare fundador dels Estats Units és conegut principalment pels seus experiments amb l’electricitat, però la seva astúcia política es posa a prova quan s’embarca en una missió secreta a França, de la qual depèn la independència del país nord-americà.

–El simpatizante, 15 d’abril a HBO Max. El treball més recent de Robert Downey Jr. després d’aconseguir el seu primer Oscar per Oppenheimer arriba aquest mes d’abril amb El simpatizante. En aquesta nova estrena d’HBO Max podrem veure l’actor interpretar fins a quatre personatges diferents en una història sobre un espia comunista en els últims dies de la guerra del Vietnam. Park Chan-wook dirigeix l’adaptació de la novel·la guanyadora del Pulitzer i escrita per Viet Thanh Nguyen.

–Un caballero en Moscú, 18 d’abril a SkyShowtime. Ewan McGregor es posa en la pell del comte Alexander Rostov, un noble que va estar confinat a l’àtic del luxós hotel Metropol de Moscou després de la Revolució Russa. Un tribunal soviètic el va posar sota amenaça de mort si sortia de l’edifici. Els anys passen mentre Rostov explora el món ampli del descobriment emocional. Entre les parets de l’hotel descobrirà el valor de l’amistat, la família i l’amor.