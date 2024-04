Actualitzada 02/04/2024 a les 06:48

ACTIVITATS INFANTILS

‘KID ATELIER ’

Es tracta d’un taller en què farem una manualitat i ballarem coreografies amb la temàtica de Pasqua i primavera on no faltaran els ous de pasqua. Activitat per a infants de 4 a 8 anys. Hora: de les 17.30 a les 19 h. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany..

MÚSICA

‘ANDORRA SAX FEST 2024 ’

Esdeveniment musical internacional amb dos concursos: el Solo Sax i el Solo Youth, amb sis concerts, dues xerrades d’experts, master classes per als participants dels concursos i el Sax Awards. Hora: de 9 a 22 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘INTEGRATS’

Un recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les set parròquies per la fotògrafa Mireia Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.

‘EL COS DESVELAT. EL NU A LA CONTEMPORANEÏTAT’

Una col·lecció de grans noms de l’art contemporani, majoritàriament en la seva faceta de cartellistes i gravadors, que il·lustra a través del cos nu la complexitat del món actual. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 15 de juny.

‘EUREKA? CREACIONS INVERSEMBLANTS SOBRE RODES’

La mostra parla del progrés tecnològic en el món de la bicicleta. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.

‘SONS. ANALOGIES MUSICALS A LA PINTURA’

El so és una força omnipresent que ens acompanya, fins i tot en els moments més silenciosos. Ens transmet la vitalitat d’un univers. Museu Thyssen Andorra. Escaldes. Fins al 5 de gener.