Bond, tot Bond

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:46

A partir de l’11 d’abril, els subscriptors de Movistar Plus+ tindran l’oportunitat de submergir-se en l’intrigant món de James Bond, el llegendari agent secret creat per Ian Fleming. Serà a través d’una impressionant col·lecció de 28 títols que comprenen sis dècades d’acció i espionatge, el que convertirà la plataforma en l’epicentre de la icònica franquícia cinematogràfica.

Des dels primers films de Sean Connery fins a les més recents interpretacions de Daniel Craig, passant per les diferents encarnacions realitzades per Pierce Brosnan, Roger Moore, George Lazenby i Timothy Dalton, els espectadors tindran l’oportunitat de seguir l’evolució de l’agent 007 al llarg dels anys. Destaca, però, una important absència en aquest catàleg: la de l’últim títol de la sèrie, Sin tiempo para morir, que de moment només es pot veure a Amazon Prime Video i Apple TV+.

D’altra banda, també s’oferirà una àmplia varietat de continguts addicionals, com ara pel·lícules per a televisió, paròdies –com la que va protagonitzar David Niven el 1967 a Casino Royale– i documentals que aprofundeixen en la creació i el llegat de la saga.

Tot aquest contingut es podrà veure tant sota demanda com a través del canal especial James Bond por M+, un espai dedicat exclusivament al personatge. Des de l’11 d’abril fins al 5 de maig, el dial 15 de la plataforma serà el punt de trobada per a aquells que desitgin reviure tota la sèrie cinematogràfica de Bond. L’últim cop que la filmografia completa de l’espia britànic es va poder veure pràcticament al complet en streaming va ser a Prime Video, però per un temps limitat, només entre l’octubre del 2023 i el gener passat.

En un altre ordre de coses, cal destacar que els productors de la saga ja estan buscant un nou candidat per encarnar el personatge. Aaron Taylor-Johnson és el nom que sona amb més força.