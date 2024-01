'Severance' torna al set

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:54

Apple TV+ ha anunciat la represa del rodatge de la segona temporada de Severance (Separación), sens dubte un dels grans èxits de la plataforma audiovisual de la companyia de Cupertino, però que es va veure molt afectat per les vagues d’actors i guionistes de Hollywood de l’any passat.

El creador de la ficció, Ben Stiller, torna com a ànima creativa al costat d’Adam Scott, protagonista central de la trama. La primera imatge és molt reveladora: Scott corre en un dels passadissos de l’empresa. Cap a on? De qui fuig? Això descobrirà l’espectador quan arribin els nous capítols que, de moment, no tenen data d’estrena.

Aquesta sèrie distòpica és una de les més ben valorades d’Apple TV+, com ho demostra el fet que hagi obtingut una gran resposta tant per part de la crítica com del públic, que l’han col·locat entre les més estimades al costat d’altres ficcions emblemàtiques de la casa com Ted Lasso i Para toda la humanidad. També és un projecte molt especial per a Stiller, el seu creador, que hi ha treballat durant els últims anys gairebé en exclusiva, donant-hi la forma que havia desitjat des d’un primer moment.

Severance, que té la primera temporada completa disponible a Apple TV+, relata la història de Mark Scout, un executiu que dirigeix un equip d’empleats a Lumon Industries, els treballadors de la qual s’han sotmès a un procediment quirúrgic que separa els seus records entre l’àmbit laboral i la vida personal. Aquest atrevit experiment d’“equilibri entre la feina i la vida fora de l’oficina”, com explica la sinopsi oficial, es posa en dubte quan Mark es troba en el centre d’un misteri que l’obligarà a confrontar la veritable naturalesa de les seves tasques professionals i de si mateix.