Prediccions del Zodíac

Tot i que pots tenir sensació de comoditat al teu entorn, podries rebre un senyal inequívoc que és hora d'un canvi. Això podria implicar un treball diferent, que et permeti fer ús de les habilitats i els talents que no has explotat. No deixeu que les tasques petites però necessàries us facin abandonar un nou curs d'acció. Representa una etapa vital al teu creixement personal.