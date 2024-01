‘L’ANDORRE INCONNUE DES ANNÉES 1940’

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:55

Conferència d’història. Idioma: francès. Hora: 19 h.Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘UNA VISIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA DEL BUDISME TIBETÀ’

Presentació del curs de budisme. Amb Enric Miranda (Thubten Samten), professor, i Dr. Xavier Serra. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

‘ELS PIRINEUS MÉS HUMANS I HISTÒRICS: CRÒNICA D’UN VIATGE PER LES MUNTANYES’

Durant dos anys i mig, l’escriptora i fotògrafa catalana Kris Ubach es va dedicar a recórrer els Pirineus des d’Irun fins al cap de Creus –passant per Andorra– per copsar les històries humanes que hi han tingut lloc des del neolític fins a l’actualitat, passant per l’expansió del romànic medieval, els primers pirineistes, l’abandó dels pobles o les guerres mundials. Hora: 21 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

FESTES I TRADICIONS

CREMA DEL GENER

Esteu tots convidats a la tradicional Crema. Quina serà la predicció per a aquest any? Queda gaire hivern?. Canillo.

EXPOSICIONS

L’exposició recull una mostra de fotografies que exploren el procés d’enderroc i buidatge de dos edificis emblemàtics: la Plaça de Braus i Sud Ràdio. Estudi de Miquel Mercè. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de gener.

‘ESTAMPES’

Exposició de Pedro Muñoz Barrero. La mostra, de caràcter figuratiu, està formada per diverses peces de mitjà format i exhibeix diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. Sala d’exposicions del Comú. Encamp. Fins al 12 de febrer.

Exposició de Nathalie Chappert. Pintora autodidacta, la seva pintura és essencialment intuïtiva i femenina i combina els colors i l’elegància. Edifici l’Estudio. Ordino. Fins al 12 de febrer.

‘UN VIATGE EN EL TEMPS’

Exposició de Manel Galícia Marcet. Biblioteca Comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 2 de març.

‘PIERRE MAUREL’

En aquesta exposició podrem veure originals de dues de les seves obres, Michel i L’arme à gauche.

Museu del còmic. La Massana. Fins al 27 de febrer.

GLÒRIA ESTEFANELL

Et convidem a fer la primera baixada amb les obres de la Glòria Estefanell, exesquiadora olímpica. Descobrirem la seva faceta artística. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de febrer.

‘MAÏS JORBA’

La mostra s’ha organitzat en el marc de l’aniversari de la Declaració dels drets humans. Horari: de 10 a 13 h i de 16 a19 h. Dissabtes, de 10 a 13 h. Diumenges, tancat. Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 18 de febrer.

Exposició d’Oliver Roura. Les obres exposades, de diverses dimensions, exploren el llenguatge particular de l’artista.Andorra la Vella. Fins al 23 de febrer.