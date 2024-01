Actualitzada 30/01/2024 a les 06:31

‘SANANT EL VINCLE DE LA MARE’

Explorar el poder transformador de la relació mare-fill/a i aprofundir en les claus per sanar aquest vincle. Emocions, patrons i experiències que hi poden influir. Amb Valeria Berisso, terapeuta holística i professora. Hora: 19.30. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.



SESSIÓ DE DEBAT I DELIBERACIÓ

Sessió de debat i deliberació territorial a Encamp amb relació al procés participatiu sobre el transport públic i la mobilitat sostenible. Hora: 19 h. Complex Esportiu i Sociocultural. Encamp.

CURSOS I TALLERS

TALLER D’ESFERODIINÀMIA

Com treballar amb la pilota tant a l’embaràs com al part. Amb Cris Armengol i Paula Molet, llevadores de Criand. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.

FILANT XARXES: FÒRUM DE DIÀLEG INTERGENERACIONAL SOBRE ADOLESCÈNCIES

Mòbil i xarxes socials: reptes per a la salut mental. Quina és l’edat òptima per a l’adquisició del primer mòbil? Com podem prevenir les amenaces de les xarxes socials? Com gestionem l’avorriment de joves i adults? Control o acompanyament parental? Hora: 19 h. El Rusc, departament de Joventut del comú. Andorra la Vella.

LLETRES

‘ELS RECURSOS NATURALS DEL PIRINEU’

Es presentarà el llibre que recull les ponències presentades a les 19es Trobades Culturals Pirinenques realitzades l’octubre del 2022 a la vila de Matamala (Capcir), entorn de diferents recursos que donen vida als territoris muntanyencs situats al Pirineu. Hora: de 19 a 20 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS



L’exposició recull una mostra de fotografies que exploren el procés d’enderroc i buidatge de dos edificis emblemàtics: la Plaça de Braus i Sud Ràdio. Estudi de Miquel Mercè. Escaldes-Engordany. Fins al 31 de gener.

‘ESTAMPES’

Exposició de Pedro Muñoz Barrero. La mostra, de caràcter figuratiu, està formada per diverses peces de mitjà format i exhibeix diferents escenes populars i bodegons, que destil·len nostàlgia i un intens interès pel color. Sala d’exposicions del Comú. Encamp. Fins al 12 de febrer.

Exposició de Nathalie Chappert. Pintora autodidacta, la seva pintura és essencialment intuïtiva i femenina i combina els colors i l’elegància. Edifici l’Estudio. Ordino. Fins al 12 de febrer.

‘UN VIATGE EN EL TEMPS’

Exposició de Manel Galícia Marcet. Biblioteca Comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 2 de març.

‘PIERRE MAUREL’

En aquesta exposició podrem veure originals de dues de les seves obres, Michel i L’arme à gauche.

Museu del còmic. La Massana. Fins al 27 de febrer.

GLÒRIA ESTEFANELL

Et convidem a fer la primera baixada amb les obres de la Glòria Estefanell, exesquiadora olímpica. Descobrirem la seva faceta artística. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de febrer.

‘MAÏS JORBA’

La mostra s’ha organitzat en el marc de l’aniversari de la Declaració dels drets humans. Horari: de 10 a 13 h i de 16 a19 h. Dissabtes, de 10 a 13 h. Diumenges, tancat. Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 18 de febrer.



Exposició d’Oliver Roura. Les obres exposades, de diverses dimensions, exploren el llenguatge particular de l’artista.Andorra la Vella. Fins al 23 de febrer.