Max s'expandeix

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:29

Max inicia la seva expansió global. Després del llançament als Estats Units el maig passat, l’evolució d’HBO Max arribarà a Andorra i a altres territoris europeus durant la primavera, però abans s’implantarà en 39 països d’Amèrica Llatina i el Carib, segons ha anunciat la companyia. Serà el 27 de febrer, i la informació compartida sobre aquest desplegament pot ser molt útil per anticipar el que podria succeir quan arribi a Europa.

Al costat de la data s’ha ressaltat que en els primers mesos arribarà a tenir “un catàleg incomparable amb més de 37.000 hores de continguts, el doble de la quantitat que hi ha actualment a HBO Max”. Això s’explica per la inclusió dels continguts de Discovery després de la fusió entre aquesta companyia i WarnerMedia, i és que la plataforma resultant albergarà les produccions de marques com HBO, Warner Bros., l’univers DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids i Adult Swim, a més dels originals de Max.

No obstant això, el creixement del catàleg anirà de bracet de novetats pel que fa a les tarifes de subscripció. Els nous usuaris disposaran de tres opcions de cost ascendent: el pla bàsic amb anuncis, el pla estàndard i el pla platí. Tots tenen una variant mensual i una altra d’anual, amb un estalvi en el segon cas.

Warner Bros. Discovery ha subratllat que el pla platí “brindarà la millor experiència per al consumidor”, tot i que lògicament tocarà desemborsar una xifra més gran. D’aquesta manera, s’introdueix un escalonament similar a l’implantat als Estats Units, on també hi ha tres plans, un amb anuncis i dos sense publicitat, que costen 9,99 dòlars, 15,99 dòlars i 19,99 dòlars al mes, respectivament.

El llançament d’HBO Max va anar acompanyat d’una oferta que prometia reduir el cost de la subscripció al 50% “per sempre”, i l’empresa ha volgut aclarir què passarà amb els beneficiaris de la promoció: “Aquells que s’hagin subscrit directament a HBO Max i comptin amb l’oferta de llançament del 50%, facturada a través d’HBO Max, conservaran el descompte mentre compleixin amb els termes i condicions d’aquesta promoció”. Així doncs, si no es canvia de pla i no es cancel·la la subscripció en cap moment, no es perdrà l’avantatge.