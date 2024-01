Psicologia espacial

Actualitzada 29/01/2024 a les 06:35

Apple TV+ s’ha convertit en la llar de la ciència-ficció. Després de la reeixida Para toda la humanidad, l’ambiciosa Fundación i l’enigmàtica Silo, la plataforma ha presentat el primer tràiler de Constelación, un thriller que s’estrenarà en el seu catàleg el pròxim 21 de febrer. L’avanç no deixarà ningú indiferent.

El servei de streaming ha confiat en el veterà Peter Harness, guionista i creatiu de llarga trajectòria televisiva que ha treballat en altres títols com McMafia, ¿Hay alguien ahí? o la minisèrie La guerra de los mundos. El repartiment compta amb els noms de Noomi Rapace i Jonathan Banks com a grans estrelles.

La trama gira entorn de Jo, una astronauta que, en tornar a la Terra després d’una desastrosa missió a l’Estació Espacial Internacional, es troba perduda. Hi ha alguna cosa que no encaixa en la seva vida, i es proposa exposar i relatar la veritat sobre els viatges a l’espai i què hi ha al darrere.

Aprofundint en la psique dels astronautes i el trauma que viuen quan tornen a la Terra, la ficció compta amb un elenc de luxe completat per James D’Arcy, Julian Looman, Henry David, William Catlett, Barbara Sukowa, Carole Weyers i Rosie i Davina Coleman, entre molts altres. De marcat caràcter europeu –parlem d’una coproducció del Regne Unit, França i Alemanya a través de Turbine Studios i Haut Et Court TV–, la sèrie comptarà amb un total de vuit episodis.

Com ja acostuma a passar tradicionalment amb les produccions d’Apple, la sèrie no s’estrenarà íntegrament d’una sola tacada. Així, aterrarà en el catàleg de la plataforma el dia 21 de febrer amb la presentació dels tres primers episodis. Posteriorment, s’estrenarà un nou capítol amb periodicitat setmanal fins al 27 de març, data de la conclusió de Constelación.