Una sèrie “més gran”

Actualitzada 28/01/2024 a les 06:40

Tot i que les vagues decretades a Hollywood han retardat l’enregistrament de la segona temporada de la sèrie postapocalíptica The last of us, els guionistes ja saben què hi passarà en els pròxims capítols, de manera que els responsables de la ficció han pogut avançar, encara que sigui per sobre, alguns detalls de la nova entrega.

Així, en declaracions al mitjà especialitzat Deadline, el director executiu d’HBO, Casey Bloys, ha donat algunes pistes sobre l’esperat retorn de la sèrie que protagonitzen Pedro Pascal i Bella Ramsey.

En concret, ha assegurat que la temporada 2 serà “més gran” i “abordarà qüestions relacionades amb el càstig i la venjança”, donant a entendre que The Last of Us guanyarà ambició amb els seus pròxims lliuraments.

El rodatge començarà el mes vinent al Canadà i l’estrena dels nous episodis es produirà, previsiblement, a principis de 2025.

El calendari s’ha hagut d’ajustar a les aturades d’actors i guionistes i la sèrie tornarà a la petita pantalla més tard del previst, però aquesta és la data d’estrena amb què els productors treballen ara com ara.

Els guionistes han volgut que la història continuï sent fidel al videojoc en el qual es basa, i així ho ha confirmat el màxim responsable de la plataforma. Això sí, la segona temporada no abastarà tota la Part II del joc electrònic, ja que en aquest cas hi hauria massa trames.

Els nous capítols, ha afegit Casey, tractaran “grans temes” i tindran “molta acció”. “Craig Mazin, Neil Druckman i la resta de l’equip estan fent una tasca espectacular”, ha ressaltat.

Els personatges principals de la sèrie, Joel i Ellie, es trobaran amb nous companys de viatge, entre ells Abby, una jove que serà clau per al transcurs de la història. Serà l’actriu Kaitlyn Dever qui la interpreti. Isabela Mercè i Young Mazino també s’incorporen a la sèrie.