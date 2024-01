Nova col·laboració

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:36

Ben Affleck i Matt Damon, estrelles de Hollywood i amics des de la joventut, tornaran a treballar junts en un thriller de segrestos –titulat Animals– que produirà Netflix, segons ha comunicat la plataforma.

Després de l’èxit assolit per tots dos amb el film Air, Affleck exercirà com a director i Damon serà el protagonista d’aquesta nova pel·lícula, de la qual encara no han transcendit detalls sobre la trama. Sí que se sap, en tot cas, que a càrrec del guió hi haurà el britànic Connor McIntyre (The jury) i que la producció recaurà en Artists Equity, companyia que Affleck i Damon van fundar el 2022 amb la intenció de compartir beneficis entre tot el seu equip, al costat de Brad Weston i Collin Creighton.

Air, la primera vegada que Affleck dirigia Damon, va ser una de les millors estrenes d’Amazon com a estudi cinematogràfic, aconseguint més de 90 milions de dòlars de recaptació en la taquilla internacional. En aquesta pel·lícula, Damon va interpretar l’executiu de Nike Sonny Vaccaro, i Affleck va fer un paper secundari com el cofundador de Nike Phil Knight.

Actualment Affleck es troba centrat en la seqüela de la cinta The accountant (2016), però, segons la premsa especialitzada de Hollywood, podria iniciar el rodatge d’Animals els pròxims mesos i continuar amb The accountant a final d’any, dins de la seva atapeïda agenda. Per part seva, Damon va integrar recentment el repartiment d’Oppenheimer, de Christopher Nolan. La pel·lícula va ser la triomfadora als Globus d’Or i és la màxima favorita als Oscar amb 13 nominacions.

Affleck i Damon van col·laborar com a guionistes a Good Will Hunting (1997), que els va valer l’Oscar en la categoria de millor guió original. Posteriorment, van protagonitzar Dogma (1999) i van coescriure The last duel (2021), dirigida per Ridley Scott, entre altres projectes.