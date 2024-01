Més 'narcothriller'

Actualitzada 26/01/2024 a les 06:47

Amazon Prime Video ha anunciat la data d’estrena de la temporada final d’Operación Marea Negra: la tercera i última tanda d’episodis d’aquesta ficció criminal arribarà el 9 de febrer a la plataforma.

Amb aquesta estrena conclourà el recorregut de la producció, que inicialment va sorgir com una minisèrie inspirada en la història real del primer narcosubmarí interceptat a Europa i que va ser renovada per sorpresa el 2022, amb canvi d’actor protagonista. Així, Álex González va abandonar el projecte i Jorge López va ocupar el seu lloc.

En aquesta nova entrega destaquen les incorporacions de Mina El Hammani, Dani Pérez Prada i Felipe Pirazán, mentre que l’actriu portuguesa Lúcia Moniz torna a la sèrie després d’interpretar la inspectora Carmo en la primera temporada. Repeteixen Óscar Jaenada, Bruno Gagliasso, Pêpê Rapazote, Soraia Chaves, Diego Anido, Luis Zahera, Daniel Ibáñez, Miguel de Lira, Patricia Vico i Belén López.

La temporada final compta amb 5 episodis de 45 minuts de durada i arriba amb canvis en l’equip creatiu. Daniel Calparsoro no seguirà en la direcció, en la qual sí que continuen Igor Legarreta i Oskar Santos. També hi ha variacions en l’equip de guió, format per Asier Guerricaechebarria i Javier Echániz, que prenen el relleu de Patxi Amezcua i Natxo López, creadors de la sèrie, i Jose Rodríguez.

Els nous capítols mostren Nando Barreira convertit en l’intermediari de moda entre Amèrica i Europa, però la pèrdua d’un important carregament de fentanil col·loca el protagonista en la pitjor de les situacions: haver de rendir comptes a totes dues parts. A partir d’aquí, haurà d’emprendre una cursa contra rellotge, no tan sols per recuperar el crèdit perdut davant els qui van confiar en ell, sinó també per eludir la policia, que li segueix la pista des de fa mesos. Conservar el seu prestigi i llibertat és secundari: el que importa és mantenir-se viu.