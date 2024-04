GAdA reformulat

Actualitzada 09/04/2024 a les 05:32

La necessitat de les administracions de maximitzar l’eficiència i l’eficàcia les ha dut a implementar el que es coneix com a gestió de l’acompliment de les persones o direcció per objectius, més corrents en l’àmbit privat. Així, s’ha convertit en una eina d’ús ampli i de grans aplicacions en el camp de la gestió dels recursos humans. La implementació exigeix l’establiment d’objectius clars i mesurables, la monitorització del progrés i la identificació de les àrees d’oportunitat i millora. Implica la gestió de les persones de manera més individual valorant, més enllà de les tasques bàsiques que tenen assignades, la qualitat de la feina, la implicació o el valor afegit aportat en el desenvolupament professional. Per tant, el projecte del Govern de recuperar el GAdA, congelat des de fa anys, és una bona notícia per als treballadors i per a l’administració general. Són molts els avantatges d’una política reflexionada i ponderada de gestió de l’acompliment com ara, i no cal menystenir-ho, l’avaluació general i el monitoratge de molts processos interns, la detecció i conservació de talent dins de l’organització, el rendiment de totes les persones que, amb diferents rols, en formen part, la identificació de noves necessitats de formació... La secretaria d’Estat de Funció Pública, que lidera el projecte, ha de tenir molt clars els errors que es van cometre en el passat. Seria, per exemple, contraproduent posar tot el focus en la retribució per premiar el rendiment tot oblidant el factor del desenvolupament professional, usar les primes i les bonificacions per a increments salarials encoberts, la consolidació de les primes, no establir uns objectius ambiciosos, però clars, no exigir als avaluadors el màxim rigor en l’avaluació dels seus equips o renunciar a sancionar les actituds professionals negligents que el control exhaustiu permet detectar més fàcilment. Perquè, de la mateixa manera que el sistema pot comportar un nou impuls pel que fa al funcionament de l’administració, mal aplicat pot tenir l’efecte contrari i afavorir les arbitrarietats o el clientelisme.