Adversitat climàtica

Actualitzada 08/04/2024 a les 05:48

Neu escassa, temperatures altes, canvis de temps sobtats. Les estacions d’esquí s’han hagut d’enfrontar a un còctel climàtic clarament complex durant una temporada que va acabar ahir per a tots els dominis agrupats a Grandvalira Resorts excepte per a l’ordinenc, que amplia una setmana més perquè encara gaudeix de bones condicions de neu. El director general de la marca avançava una primera valoració –sense xifres– d’aquesta campanya, molt complicada per l’element meteorològic. Qui més ha patit ha estat Pal Arinsal i la que se n’ha sortit amb nota és Ordino Arcalís, mentre que Grandvalira ha estat per sota dels resultats de la temporada passada però la caiguda serà menor que la del domini massanenc. L’element positiu és que la inversió realitzada els últims anys en tecnologia i millora i ampliació de la xarxa d’innivació, i el treball dels equips tècnics de les estacions, han estat una eina eficaç per aconseguir mantenir-se oberts tot i la falta de precipitacions. I cap aquí s’hauran de dirigir esforços inversors les properes temporades, anuncien, perquè és l’element que els fa ser més competitius respecte a l’entorn i perquè –ho diuen els estudis científics– les alteracions de la meteorologia no seran un fenomen aïllat i el negoci de la neu s’haurà d’adaptar a aquestes noves condicions. Com a mostra, que novament s’anunciïn nevades per a demà dimarts després d’una pujada del termòmetre que va provocar que dissabte passat s’assolissin temperatures d’estiu en les contrades del país d’altitud més baixa. L’agrupament dels dominis en una única marca és un element de fortalesa per lluitar contra el principal repte de futur, que és global i afecta tots els territoris de muntanya. Innovació, oferta complementària, qualitat dels serveis són elements diferenciadors sobre els quals cal seguir treballant. Un gran cop com el de la pandèmia va constatar la resiliència del sector i la capacitat de reacció, buscant vies d’entesa per enfortir-se. I aquest camí traçat és el que s’ha de continuar explorant.