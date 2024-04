El gir en immigració

Actualitzada 07/04/2024 a les 05:51

Les xifres que dijous va donar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en el marc de la roda de premsa de presentació de les línies mestres del projecte de llei sobre habitatge i creixement sostenible, són il·lustratives de l’impacte que ha tingut la flexibilització de la política migratòria. Més de 2.500 temporers han pogut accedir a la quota de residència i treball prorrogable i, per tant, han tingut l’oportunitat d’estabilitzar-se a Andorra. Una xifra a la qual cal sumar els permisos que s’han atorgat per la via ordinària. Això enmig d’una crisi notable d’oferta d’habitatge. Ara es fa marxa enrere i la titular d’Interior va apuntar la premissa que les empreses ja han tingut l’oportunitat d’estabilitzar plantilles. Però per mirar de pal·liar els efectes d’aquest gir en el curt termini, encara s’ha donat l’oportunitat als negocis vinculats al turisme, que són els que es nodreixen de temporers, de poder mantenir alguns dels empleats que han tingut a l’hivern sota les mateixes condicions, les que els possibiliten tornar-los a contractar sense més requisit que l’experiència acumulada durant una campanya al país, però ja des de la quota general. Són 300 places ampliables a 390 que ja es poden començar a sol·licitar, però que estan generant dubtes a les empreses, que temen perdre la possibilitat de mantenir empleats. Però les xifres són incontestables i els sectors afectats han de ser conscients que en algun moment calia posar-hi fre. Una flexibilització inaudita abans de la pandèmia els ha donat l’oportunitat de disposar de mà d’obra però també de mantenir-la, una qüestió que depèn exclusivament dels negocis que contracten, que són els que poden posar les condicions per retenir el personal que els funciona. En l’aspiració d’assolir el creixement sostenible hi té molt a veure la gestió del turisme, que també fa part del projecte de llei que l’executiu està acabant d’enllestir. I si es vol apostar per un turisme més enfocat a la qualitat i no tant a la quantitat, una peça fonamental és que les empreses i el personal que hi treballa estiguin a l’altura.