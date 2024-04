Vols viables

Actualitzada 06/04/2024 a les 06:07

Pràcticament 2.600 persones van utilitzar els vols entre l’aeroport Andorra-la Seu i Palma de Mallorca que, en fase de prova, Air Nostrum ha realitzat durant tres mesos aquest hivern. El balanç, que no pot ser més positiu amb una ocupació mitjana del 70% dels avions, avala la reedició de la ruta amb vista a l’any vinent. No tan sols s’ha situat les Balears i el Principat a una hora i escaig de distància, fet que diversifica i amplia les vies de comunicació, sinó que a més la proposta ha estat viable econòmicament i no ha fet necessària l’aportació financera del Govern. L’administració havia reservat fins a 220.000 euros per si l’ocupació dels avions no arribava al llindar establert en l’adjudicació, una partida que ha quedat alliberada. La connexió amb Palma es podria tornar a posar en marxa aquest estiu si avancen les converses que encapçala el ministre de Turisme, tot i les dificultats derivades en tractar-se de temporada alta i estar molt avançat l’any. El Govern ha acompanyat l’obertura de l’aeroport, cogestionat amb la Generalitat de Catalunya, amb polítiques actives per afavorir l’establiment de línies regulars amb ciutats espanyoles, una política que es podria ampliar en un futur amb altres destinacions europees. Aquestes actuacions busquen afavorir que operadors aeronàutics apostin per la infraestructura de la Seu gràcies a un ajut que minimitza els seus riscos financers, posen Andorra en el mapa de l’aviació internacional i garanteixen una connexió ràpida amb punts estratègics des del punt de vista dels negocis o del turisme. Així, l’aposta per la línia de Madrid té cada cop més sentit, incrementant-se gradualment fins als 43 passatgers de mitjana, que equival al 60% del total. La infraestructura aeroportuària és un dels projectes primordials, com ho sèra també l’heliport de la Caubella a Pal, per desenclavar geogràficament Andorra, obrir-la econòmicament al món i promocionar un turisme amb més capacitat econòmica. I el suport públic és una part fonamental en l’estratègia d’articular una oferta àmplia de vols regulars.