Mesures valentes

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:31

El cap de Govern, Xavier Espot, es va envoltar de tres ministres –Conxita Marsol, Jordi Torres i Ester Molné– per anunciar les mesures destinades a minimitzar el que ell mateix va qualificar de disfuncions del creixement econòmic i que va enumerar: l’augment urbanístic desaforat, la manca d’habitatge, i la pressió demogràfica i turística excessiva. Els objectius aquesta vegada van molt més lluny del parc públic d’habitatges a preu assequible, que s’incrementarà de 300 a 450 pisos i que resoldrà el problema de mig miler de famílies, però amb un gran efecte pressupostari i un nul impacte sobre el desequilibri entre oferta i demanda. El Govern s’ha proposat l’entrada en el mercat de lloguer de 1.500 pisos del parc immobiliari en els pròxims tres anys a través d’una llei específica transversal que ha anomenat per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, i ho farà conscient de la necessitat de frenar l’expansió de dos sectors com són el turisme i la construcció, que estan estirant el carro de l’economia, però que són grans devoradors de recursos i que amenacen la sostenibilitat del país. I ho fa afrontant amb valentia dues problemàtiques molt específiques, com són la desviació cap a usos turístics de centenars d’habitatges i l’existència d’un volum que pot ser superior als 2.000 pisos buits. La mesura més revolucionària i reclamada és la d’incentivar / forçar la sortida al mercat de lloguer dels pisos desocupats plantejant fins i tot una cessió obligatòria retribuïda durant un període de cinc anys per incorporar-los al parc públic de lloguer assequible. Des de l’òptica dels allotjaments turístics, les actuacions es basen en la suspensió de les noves llicències, l’enduriment de les condicions per renovar-les o la revocació d’aquelles que corresponguin a pisos en immobles majoritàriament d’ús residencial, unes mesures d’efectes diferits en el temps, però que evidencien que el Govern d’una vegada per totes està disposat a agafar el toro per les banyes, encara que sigui amb mesures impopulars entre una part dels seus electors.